ACCADDE OGGI – Istituto Treccani, la fondazione nacque a Roma 97 anni fa e pubblicò la prima Enciclopedia

Insieme al fondatore, Giovanni Treccani, lavorarono per l’istituto anche personalità come Giovanni Gentile, Luigi Cadorna, Gaetano De Sanctis e Luigi Einaudi

Il 18 febbraio del 1925, esattamente 97 anni fa, nacque a Roma l’Istituto Treccani, che dal 1929 al 1937 pubblicò la prima grande enciclopedia biografica del nostro Paese: un’opera immensa, costituita da 35 volumi di testo più uno di indici. Nel 1940, inoltre, l’Istituto pubblicò volumi del Dizionario di politica, diretto da Antonino Pagliaro.

I primi decenni dell’Istituto Treccani

Oltre al fondatore Giovanni Treccani, che fu anche il primo presidente, per l’Istituto lavorarono anche il filosofo Giovanni Gentile in qualità di direttore scientifico e il linguista Antonino Pagliaro come caporedattore, insieme a molti altri nomi noti della cultura e della storia italiana. Fra questi, ricordiamo il maresciallo Luigi Cadorna (capo di Stato maggiore durante la Prima guerra mondiale, famoso per le infruttuose battaglie sull’Isonzo e per la disfatta di Caporetto), l’economista Alberto De Stefani (ministro delle Finanze nel governo Mussolini), lo storico Gaetano De Sanctis e l’economista Luigi Einaudi, che divenne presidente dell’Istituto il 30 maggio del 1946, due anni prima di salire al Colle come secondo capo dello Stato. Proprio all’inquilino del Quirinale, dal 1947, fu attribuito il compito di nominare il presidente dell’Istituto.

Dal dopoguerra a oggi

La prima opera realizzata dopo la guerra fu il Dizionario enciclopedico italiano, sintesi di vocabolario ed enciclopedia, data alle stampe in 12 volumi tra il 1955 e il 1961. Quindici anni più tardi iniziò la pubblicazione dell’Enciclopedia del Novecento (1975-1990), articolata in 522 saggi, che vide la collaborazione di 21 premi Nobel.

Nel 1980 l’Istituto fu riconosciuto come ente di diritto privato d’interesse nazionale e istituzione culturale e nel 1988 ricevette la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte.

Alla fine degli anni Duemila, gran parte dei contenuti prodotti dall’Istituto sono stati digitalizzati. Dal 2016 la Treccani pubblica “Il Tascabile“, una rivista online di approfondimento culturale che si occupa di vari argomenti attraverso saggi, interviste e recensioni.