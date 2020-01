ACCADDE OGGI – Il grattacielo più alto del mondo compie 10 anni

Il Burj Khalifa fu inaugurato il 4 gennaio del 2010 a Dubai e superò il precedente record d’altezza di quasi 200 metri – Ma anche questo primato decennale sta per cadere: entro il 2020 sarà completata in Arabia Saudita una costruzione ancora più alta

Compie oggi 10 anni il grattacielo più alto del mondo: si chiama Burj Khalifa (Torre di Khalifa, in arabo) ed è stato inaugurato il 4 gennaio del 2010 a Dubai, dove oggi è una delle attrazioni più visitate.

Quando fu aperto il cantiere della Burj Khalifa, nel 2004, il record di altezza era del grattacielo Taipei 101 di Taiwan, che misura 509,2 metri. Sei anni dopo, la torre di Dubai spazzò via questo primato portando l’asticella molto più su, a 828 metri.

In questi 10 anni, il Taipei 101 è stato superato da altri otto grattacieli – di cui sei in Cina – ma nessuna di queste costruzioni è arrivata a insidiare sua maestà Burj Khalifa: ad oggi, la seconda posizione è occupata dalla Shanghai Tower, che misura appena 632 metri.

Costato circa un miliardo e mezzo di dollari, il grattacielo dei record è frutto dell’ambizione dello sceicco Mohammed bin Rashid Āl Maktūm, emiro di Dubai e attuale primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Il completamento dell’opera si deve però a Khalifa bin Zayed Al Nahayan – emiro di Abu Dhabi e presidente del Paese – che nel 2008 intervenne finanziariamente per sbloccare i lavori, in stallo a causa della grande crisi economica appena scoppiata. Per questo investimento, Khalifa ottenne che la torre fosse ribattezzata in suo onore (il nome originario era Burj Dubai).

Ma la gloria non è eterna e dopo un decennio da record anche la Burj Khalifa si prepara a cedere lo scettro. Entro il 2020, infatti, dovrebbe essere inaugurata in Arabia Saudita la Jeddah Tower (Torre di Gedda, dal nome della città sul Mar Rosso), la cui estensione verticale abbatterà il muro del chilometro, arrivando a quota 1.008 metri.