ACCADDE OGGI – Google: 23 anni fa Page e Brin fondano la società

Era il 4 settembre 1998 quando due ex studenti di Stanford fondarono la società Google LLC – Ecco come nacque l’idea che rivoluzionò il web

Il 4 settembre del 1998, esattamente 23 anni fa, Larry Page e Sergey Brin fondarono la società Google LLC. Il grande passo arrivò quasi un anno dopo la registrazione del dominio google.com, avvenuta il 15 settembre del 1997, data che rappresenta un’altra pietra miliare nella storia di Mountain View. Tuttavia, dal 2015 l’anniversario della nascita del gruppo si festeggia il 27 settembre, in ricordo di quando – sempre nel 1998 – fu registrato il primo record di pagine indicizzate.

La gestazione di Google avvenne intorno alla metà degli anni Novanta all’Università di Stanford, in California, dove Page e Brin – da studenti di dottorato – concepirono l’idea di un motore di ricerca basato sull’analisi matematica delle relazioni tra i siti web anziché su tecniche empiriche. L’intuizione si basa sulla Teoria delle Reti, ossia sulla convinzione che le pagine citate da un maggior numero di link fossero le più significative. Page e Brin misero alla prova questo assunto con una serie di test nei loro lavori accademici e gettarono le basi per la rivoluzione googliana.

L’idea originaria, in realtà, era stata di Page, che nella ricerca di un tema di dissertazione aveva ipotizzato di esplorare le proprietà matematiche del World Wide Web, comprendendo che la rete è costituita da una serie di collegamenti e dunque può essere immaginata come un gigantesco grafico. Il suo supervisore, Terry Winograd, lo incoraggiò a scegliere questa idea. “Il miglior consiglio che abbia mai ricevuto”, commentò anni più tardi Page, che da quel momento in poi si concentrò su un problema fondamentale: trovare il modo di calcolare quali e quante risorse web rimandano a una singola pagina, ripercorrendo a ritroso il numero e la natura di tutti i collegamenti, così da stabilire l’autorevolezza di quella data pagina. Il criterio è uguale a quello usato da sempre nell’editoria accademica, dove gli studi più citati sono considerati anche i più importanti.

La prima versione di Google fu lanciata nell’agosto del 1996 sul sito web di Stanford. Era già talmente complessa da utilizzare quasi metà dell’intera banda a disposizione dell’Università.