ACCADDE OGGI – Angela Merkel Cancelliera da 15 anni

Compie 15 anni l’era Merkel – Il 22 novembre del 2005 Angela Merkel divenne infatti Cancelliera per la prima volta, succedendo al socialdemocratico Schroeder – Forbes l’ha definita “la donna più potente al mondo”

Compie esattamente 15 anni l’era Merkel. Era infatti il 22 novembre 2005, tre lustri fa, quando Angela Dorothea Merkel, nata Angela Dorothea Kasner ad Amburgo nel 1954, fu eletta per la prima volta Cancelliera federale della Germania. E’ stata, ed è tuttora visto che è stata rieletta tre volte (è ancora in corso il suo quarto governo), la prima donna a ricoprire questa carica nel Paese teutonico. Entrata ormai nell’immaginario collettivo, tedesco ma non solo, come la leader politica più influente d’Europa, Merkel vanta una lunga militanza nell’Unione Cristiano-Democratica (CDU), di cui è stata Presidente per quasi un ventennio, dal 2000 al 2018. Nel 2007, ancora nel primo mandato, è stata anche presidente del Consiglio europeo e presidente del G8 (seconda donna di sempre a riuscirci, dopo Margaret Thatcher). È stata considerata da Forbes Magazine “la donna più potente al mondo”.

Ma torniamo al 22 novembre 2005. Alle elezioni del 18 settembre Merkel sfidava il Cancelliere uscente, il socialista Schröder: il risultato fu un sostanziale pareggio, tant’è che ci vollero lunghi negoziati per arrivare ad un compromesso. Così, oltre due mesi dopo le elezioni e quasi senza averle nemmeno vinte, Frau Angela si ritrovò alla guida della Germania, formando un governo bianco-rosso (la metà dei ministeri andò all’SPD, in cambio della carica da Cancelliera che finì invece alla CDU) che giurò alle 16 in punto del 22 novembre. Di quel primo governo Merkel fecero parte politici diventati poi noti, come il “falco” Wolfgang Schäuble e l’attuale presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che fu nominata Ministro della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e dei Giovani. Il giorno stesso, Angela Merkel partì per il suo primo viaggio istituzionale all’estero: andò a Parigi, per un incontro con il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac.

Merkel è stata poi rieletta per un secondo mandato nel 2009, stavolta in coalizione con i Liberali. Il terzo mandato è iniziato nel 2013 ed è stato quello della Grande Coalizione, con il ritorno al governo dell’SPD. Nel 2018 invece ha preso vita il quarto governo Merkel, che sarà certamente l’ultimo visto che la stessa Cancelliera, dopo il calo di consensi registrato nelle ultime elezioni, ha lasciato la guida della CDU e annunciato che non si ricandiderà alla prossima tornata.