Accadde Oggi – 4 aprile 1968: l’assassinio di Martin Luther King, il leader dei diritti degli afroamericani

56 anni fa, il leader del movimento per i diritti degli afroamericani fu ucciso con un colpo di fucile ma a distanza di tanti anni il suo messaggio di pace è sempre attuale

dei dirittiIl 4 aprile 1968, 56 anni fa, Martin Luther King Jr., leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, fu assassinato con un colpo di fucile mentre si trovava sul balcone del Lorraine Motel a Memphis, Tennessee. Fu colpito alle 18:01 alla testa da un colpo sparato con un fucile di precisione. In ospedale, i medici constatarono un danno cerebrale irreparabile e annunciarono la morte alle 19:05.

L’indagine sull’omicidio di Martin Luther King Jr. coinvolse più di 3.500 agenti dell’FBI. Si scoprì che il proiettile mortale fu sparato dalla pensione Bessie Brower, di fronte al Lorraine Motel dove alloggiava King. La stanza era registrata a nome di John Willard, in realtà uno pseudonimo usato da James Earl Ray. Le sue impronte furono trovate sull’arma del delitto, rinvenuta di fronte a un negozio della zona.

James Earl Ray fu arrestato l’8 giugno 1968 all’aeroporto londinese di Heathrow, mentre cercava di raggiungere Bruxelles con un falso passaporto canadese. Il 10 marzo 1969 fu condannato a 99 anni di prigione per l’omicidio di Martin Luther King Jr. Morì nel 1998 e professando la sua innocenza fino alla fine.

Le minacce di morte

Martin Luther King Jr. ricevette numerose minacce di morte a causa della sua leadership nel movimento per i diritti civili. Nonostante il pericolo, King affrontò la possibilità della sua morte e la integrò nella sua filosofia di lotta. Sostenne che, anche se fosse stato assassinato, la causa per l’uguaglianza non sarebbe stata fermata. Dopo l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963, King disse a sua moglie Coretta:

“Lo stesso accadrà a me. Continuo a dirtelo: questa è una società malata“.

4 aprile 1968: il giorno dell’attentato

King si recò a Memphis, in Tennessee, già a febbraio per sostenere gli scioperanti afroamericani del settore sanitario che protestavano per salari ineguali e condizioni di lavoro oppressive imposte dal sindaco Henry Loeb. Il 3 aprile, King ritornò nella città nonostante una minaccia di bomba che ritardò il suo volo. Durante un discorso al Mason Temple, noto come “I’ve Been to the Mountaintop”, King affrontò il tema del pericolo che lo circondava e la sua determinazione a continuare la lotta per i diritti civili. Pur riconoscendo i rischi, King dichiarò di non temere gli uomini e di essere felice, consapevole di aver visto la “terra promessa”.

Il 4 aprile 1968, Martin Luther King Jr. alloggiava nella camera 306 del Lorraine Motel a Memphis. Questa camera era così familiare che era conosciuta come “Suite King Abernathy”, poiché King e il reverendo Ralph Abernathy vi avevano soggiornato così spesso. Dopo la marcia che terminò con la morte di Larry Payne, Martin Luther King Jr. tornò alla pensione. Prima di cena, King si recò a casa del reverendo Samuel B. Kyles. Mentre si preparava per uscire, fu consigliato da Salomon Jones di coprirsi con un cappotto a causa del freddo. Parlando con il musicista Ben Branch, gli chiese di intonare il suo inno preferito, “Take my hand, my precious Lord“.

Alle 18:01, mentre si trovava sul balcone di fronte alla sua camera, King fu colpito da un singolo proiettile calibro 30-06 sparato da un Remington 760. Il proiettile attraversò la sua guancia destra, spaccò la mascella e diverse vertebre, tagliò la vena giugulare e le arterie maggiori, prima di fermarsi sulla spalla. L’impeto del colpo lo fece cadere violentemente all’indietro sul balcone, lasciandolo incosciente.

Soccorso da diverse persone, tra cui l’agente di polizia Marrell McCullough, King fu trasportato all’ospedale St. Joseph’s, dove i medici constatarono un danno cerebrale irreparabile. La sua morte fu annunciata alle 19:05 del 4 aprile 1968.

Secondo il biografo Taylor Branch, le ultime parole di Martin Luther King Jr. furono rivolte al musicista Ben Branch, che avrebbe dovuto suonare ad un evento quella sera. King disse: “Ben, assicurati di suonare Take My Hand, Precious Lord durante l’incontro stasera. Suonala davvero bene.”

Le indagini e la caccia all’uomo

Poco dopo lo sparo, i testimoni videro un uomo, fuggire da una casa affittacamere dall’altra parte della strada dal Lorraine Motel. Interrogata, la padrona di casa descrisse con attenzione l’uomo che si era registrato come John Willard (che si scoprirà essere uno pseudonimo utilizzato da James Earl Ray), alto, magro e di mezza età, che aveva insistito per una stanza con vista sul motel. Le analisi confermarono che lo sparo proveniva dalla stanza 5b della pensione Bessie Brower.

Il giorno successivo all’omicidio, il procuratore generale Ramsey Clark dichiarò che si era vicini all’arresto del colpevole, con più di 3500 agenti dell’FBI che seguivano il caso. L’arma del delitto, un Remington con mirino telescopico, fu ritrovata abbandonata sul marciapiede di fronte a un negozio, rubata due giorni prima in un altro negozio. Durante una perquisizione, la polizia trovò un pacchetto abbandonato vicino al luogo del delitto, contenente un fucile e un binocolo, entrambi con le impronte digitali di Ray, che aveva acquistato il fucile con un altro nome sei giorni prima. Fu lanciata una caccia all’uomo a livello mondiale che si concluse con l’arresto di Ray all’aeroporto Heathrow di Londra due mesi dopo (l’8 giugno), cercava di lasciare il Regno Unito con un passaporto canadese falso con il nome di Ramon George Sneyd, volendo recarsi a Bruxelles.

La condanna di Ray e la possibile cospirazione

James Earl Ray fu estradato in Tennessee e accusato dell’omicidio di Martin Luther King Jr. Inizialmente confessò di essere l’assassino, ma ritrattò tre giorni dopo aver licenziato il suo avvocato Percy Foreman. Il suo nuovo legale sostenne che Ray si fosse dichiarato innocente per evitare la pena di morte. Ray fu condannato a 99 anni di reclusione il 10 marzo 1969. Nel 1997, Dexter King, figlio di Martin, visitò Ray in prigione e gli chiese se fosse veramente l’assassino di suo padre, a cui Ray rispose di essere innocente.

Nel dicembre 1999, una giuria decretò che King era stato vittima di una cospirazione che coinvolgeva Loyd Jowers, proprietario di un ristorante vicino al motel dove King fu ucciso. Jowers fu condannato al pagamento di 100 dollari alla famiglia King dopo aver ritirato le sue affermazioni precedenti.

Nel 2002, Ronald Denton Wilson affermò che suo padre Henry Clay Wilson era coinvolto nell’omicidio di King, insieme ad altre due persone decedute. Gli atti dell’indagine sull’assassinio di Martin Luther King sono stati secretati fino al 2002 dall’amministrazione americana. In seguito emerse che, secondo alcuni testimoni, il colpo era stato sparato da un punto diverso da quello in cui si trovava Ray. Lo stesso Ray sostenne di aver incontrato un uomo chiamato “Raoul” coinvolto nella cospirazione per uccidere King.

Le conseguenze della morte di Luther King

Dopo l’assassinio di Martin Luther King Jr., il presidente Johnson chiese al popolo di non cedere alla violenza, ma si verificarono atti violenti in oltre 120 città, inclusi incendi e saccheggi. Il candidato democratico alla Casa Bianca, Robert Kennedy, venne informato dell’omicidio mentre si trovava a Indianapolis per una campagna elettorale. Nel suo breve discorso, Kennedy esortò alla nonviolenza e esprime il desiderio che gli attivisti legati a King continuassero sulla strada della pace. Tuttavia, le tensioni portarono a episodi di violenza, con 46 morti, 2.600 feriti e 21.000 arresti. Il 7 aprile fu dichiarato giorno di lutto nazionale in onore del leader per i diritti civili.

Il funerale di Martin Luther King Jr. si tenne il 9 aprile, con la presenza del vicepresidente degli Stati Uniti, Hubert Humphrey. Come richiesto dalla vedova Coretta King, durante la cerimonia fu letto l’ultimo sermone pronunciato dal defunto il 4 febbraio di quell’anno. La cerimonia fu semplice con la sua bara trainata da un carro con due asini della Georgia. King aveva espressamente chiesto che non fossero menzionati i suoi premi o onori, ma di essere ricordato come colui che aveva cercato di aiutare i bisognosi, combattere la povertà e promuovere la pace. Sull’epitaffio si leggeva: “Free at last” (finalmente libero).

La sua salma è oggi sepolta nel Southview Cemetery di Atlanta. Nel 1964 aveva ricevuto il premio Nobel per la Pace.