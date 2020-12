ACCADDE OGGI – 15 anni fa il primo Roma-Napoli con l’Alta velocità

La tratta, all’avanguardia per la tecnologia dell’epoca, aprì al pubblico il 19 dicembre 2005 – Oggi Roma si raggiunge dal capoluogo campano in poco più di un’ora.

Compie esattamente 15 anni il primo viaggio in treno ad alta velocità tra Roma e Napoli. Parliamo ovviamente del primo giorno in cui la linea, particolarmente frequentata e strategica (è parte dell’Asse ferroviario 1 della Rete ferroviaria convenzionale trans-europea TEN-T, la stessa della famosa Torino-Lione, che è fa parte del Corridoio 5), venne aperta al pubblico. Era infatti il 19 di dicembre del 2005, alla vigilia di un Natale ancora “normale”, rispetto a quello che ci aspetta quest’anno, e contrassegnato dal classico “esodo” verso Sud (che per la verità si sta ripetendo anche in questi giorni, nonostante le restrizioni).

I lavori per la tratta ad alta velocità tra la Capitale e il capoluogo campano (dove oggi oltre ai Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia transitano anche i convogli di Italo e il treno MercitaliaFast di Mercitalia), iniziarono nel 1994 e si sarebbero dovuti concludere, in teoria, nel 1999. Ma una serie di eventi di varia natura hanno invece ingenerato un ritardo di diversi anni sulla tabella di marcia: tra questi i classici ostacoli di natura burocratica, gli altrettanto classici problemi di natura giudiziaria per alcuni subappalti, e in più le difficoltà finanziarie e il ritrovamento lungo la tratta di alcuni reperti archeologici che rallentarono ulteriormente l’opera.

Nei primi due anni di esercizio la Roma-Napoli AV ha attirato l’attenzione di numerose amministrazioni ferroviarie europee ed extra-europee, trattandosi della prima linea entrata in servizio al mondo completamente gestita dal nuovo sistema di segnalamento “ERTMS/ETCS di Livello 2” (il più alto attualmente disponibile e che ha un elevato livello di controllo automatico dei parametri). Insomma una linea assolutamente all’avanguardia, veloce e sicura. Fino al 2009 la linea passava per Gricignano di Aversa, poi quel tronco fu eliminato e dunque da 11 anni Roma è raggiungibile da Napoli in poco più di un’ora di viaggio.