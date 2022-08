Aboudia e Jean Dubuffet in asta da Phillips: opere che dialogano in un concetto sociale

Phillips presenta Different Throws of Dreams: Aboudia x Dubuffet. In collaborazione con Aboudia, questa mostra di vendita presenterà dieci dipinti dell’artista in conversazione con a selezione di opere di Jean Dubuffet

Attraverso il suo lavoro, Aboudia torna regolarmente sul tema dell’infanzia e dell’innocenza infantile come voce narrante per la società. Profondamente radicato nel legame dell’artista con la sua città natale, Abidjan sulla Costa d’Avorio, Aboudia utilizza trovato materiali dalla strada, inclusi spazzatura, lamiera ondulata, giornali, riviste, libri di scuola e carboncino nelle sue tele a strati. L’approccio distintivo di Aboudia alla figurazione si ispira a quello della città graffiti e una cultura urbana dinamica, che entra in dialogo con l’immaginario del legno tradizionale dell’Africa occidentale intagli. Riconoscendo la coesistenza di queste doppie influenze nel suo lavoro, Aboudia nomina il suo approccio stilistico Nouchi, termine più comunemente usato per riferirsi al linguaggio colloquiale specifico della Costa d’Avorio, affermando il significato sia locale che tradizionale per la sua pratica artistica. L’artista guarda il mondo attraverso il più puro e la realtà più vera con cui possiamo interagire, l’obiettivo di un bambino, usando le sue rappresentazioni dinamiche dei bambini per affrontare questioni sociali e politiche come guerra, povertà e senzatetto.

Il lavoro di Jean Dubuffet attira lo spettatore in profondità in un universo alternativo

Utilizzando materiali trovati non ortodossi che ha stratificato con pittura e carta, il lavoro di Dubuffet ripercorre la sua evoluzione personale e i suoi meandri mentre viveva i significativi cambiamenti culturali e gli sviluppi artistici del secolo scorso. Non c’era una gerarchia nel suo mondo quali convenzioni sono state infrante e soggetti storicamente sottorappresentati e trascurati sono stati portati al prua, testa. Dimostrando che la creatività può fiorire nei luoghi più improbabili, Dubuffet ha creato il proprio linguaggio di arte volutamente brutta o grezza che ha chiamato Art Brut.

Questa nuova lingua si è concentrata sulla squallida parte inferiore di la vita cosmopolita ei suoi soggetti includevano ogni tipo di paesaggio urbano e di individui che lui scelse spersonalizzare, esagerando le loro proporzioni e caratteristiche per creare caricature grottesche che sfidavano standard culturali di bellezza e nozioni tradizionali di realismo. Different Throws of Dreams esplora il dialogo tra Aboudia e Jean Dubuffet e la loro attenzione ritrarre le frazioni più vulnerabili e crude della società. Oltre alle somiglianze nell’argomento, un altro Tema ricorrente nella conversazione tra i due artisti è il loro uso di oggetti trovati e materiali di scarto vita quotidiana che sono riproposti per rappresentare i paesaggi urbani e gli individui che li hanno scartati.

Different Throws of Dreams sarà in mostra nelle gallerie londinesi di Phillips Berkeley Square dal 10 al 31 agosto

Miety Heiden, vicepresidente e responsabile delle vendite private di Phillips, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Aboudia nell’esporre questi straordinari dipinti al nostro pubblico a Londra quest’estate. Mostrando questi accanto al lavoro di Jean Dubuffet, creato mezzo secolo fa, offre l’opportunità di trovare straordinari dialogo tra il lavoro di questi due artisti”.

Opera di copertina: Aboudia Untitled, 2022