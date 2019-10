Abi, Invito a Palazzo: le banche aprono i loro tesori

Arte e storia degli istituti finanziari italiani si intrecciano sabato 5 ottobre, quando alcuni dei luoghi dell’arte più prestigiosi della penisola apriranno le porte ai visitatori. Unicredit, Intesa Sanpaolo e Montepaschi aderiscono all’iniziativa

È per sabato 5 ottobre l’invito delle banche italiane e delle fondazioni di origine bancaria alla diciottesima edizione della manifestazione Invito a Palazzo. Arte e storia nelle banche e nelle fondazioni di origine bancaria, promossa dall’Associazione bancaria italiana e che dà la possibilità ai visitatori di ammirare le opere d’arte di ogni epoca, i patrimoni artistici e architettonici e gli arredi custoditi nelle sedi storiche e moderne delle banche, delle fondazioni bancarie e della Banca d’Italia.

“Quando si arriva a diciotto edizioni della stessa manifestazione, si può affermare che l’idea è buona e il risultato è apprezzato. Invito a Palazzo rappresenta un giorno di festa della cultura, in cui vengono messi al centro la passione e l’impegno con cui tutti ci adoperiamo per rendere migliore il tempo e il luogo in cui viviamo. Rendere accessibili luoghi che vengono conservati con sensibilità culturali e passione civile e sociale anche quando sarebbe economicamente più conveniente abbandonare le “storiche“ sedi e trasferirsi in nuove. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare un significativo patrimonio storico e artistico”, ha commentato il presidente dell’Abi Antonio Patuelli.

Alla manifestazione di quest’anno partecipano 100 palazzi, tra cui la sede centrale della Banca d’Italia a Roma – Palazzo Koch -, 70 di 24 banche, e 30 di 30 fondazioni di origine bancaria in 62 città su tutto il territorio nazionale, mentre sono 5 le sedi che aprono le proprie porte al pubblico per la prima volta.

Per il terzo anno consecutivo Banche e Fondazioni organizzeranno visite guidate che saranno illustrate da giovani studenti delle scuole e che si cimenteranno come guide per raccontare ai visitatori la storia delle architetture di palazzi storici e moderni, da quelli rinascimentali, ai barocchi a quelli contemporanei. L’iniziativa “Guida per un giorno”, è un progetto culturale, sostenuto con l’ausilio degli USR – Uffici scolastici regionali – nell’ambito del Progetto MIUR Alternanza Scuola-Lavoro, che ha come scopo la diffusione dell’arte tra i ragazzi delle scuole, come spiega il comunicato ufficiale.

Tra gli istituti bancari che parteciperanno all’iniziativa c’è UniCredit che dalle ore 10.00 alle ore 19.00 aprirà alcuni fra i palazzi più prestigiosi e rappresentativi per interesse storico e architettonico appartenenti a banche e a fondazioni di origine bancaria operanti in Italia: la Torre UniCredit di Milano, Palazzo Magnani di Bologna, Palazzo De Carolis a Roma o il Palazzo Branciforte di Palermo, tra i tanti altri. Il gruppo sottolinea, con questa iniziativa, il suo supporto alla cultura intesa come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e strumento di dialogo per la circolazione di idee, per la promozione della coesione sociale e del senso di appartenenza.

Anche Banca Monte dei Paschi aprirà al pubblico tre sedi: quella di Palazzo Salimbeni a Siena, Palazzo Strozzi a Mantova e Palazzo dei Montivecchi a Padova, mentre Intesa Sanpaolo ospiterà i visitatori che saranno interessati a visitare alcune delle sue sale più belle: le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, il Palazzo di Residenza di Bologna, il Palazzo del Monte di Pietà di Udine, le Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Milano, il Museo del Risparmio di Torino tra gli altri.