A Cersaie premiati i migliori distributori internazionali del 2024: ecco chi sono

Giovedì 26 settembre, il prestigioso Palazzo Bevilacqua di Bologna ospiterà la Serata Cersaie, un evento che, per il XXVIII anno consecutivo, conferirà i Confindustria Ceramica Distributor Awards. Questi riconoscimenti celebrano i quattro distributori internazionali che si sono distinti per il loro impegno e le loro eccellenti relazioni con l’industria ceramica italiana.

In concomitanza con la Serata Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno si svolgerà a Bologna dal 23 al 27 settembre 2024. Questo evento offre una piattaforma imperdibile per scoprire le ultime tendenze e innovazioni nel campo delle superfici, dell’arredo del bagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Durante questi giorni, aziende provenienti da tutto il mondo avranno l’opportunità di incontrare professionisti internazionali e svelare le novità del settore.

Confindustria Ceramica Distributor Awards: chi sono i vincitori?

La giuria, composta da imprenditori e dirigenti del settore ceramico italiano, ha selezionato i vincitori sulla base di criteri quali la fedeltà al prodotto italiano, la durata dell’attività, il volume d’affari, la competenza, la professionalità, la solvibilità e la correttezza commerciale. I premiati sono stati scelti anche per i significativi investimenti fatti nella promozione e nell’uso delle piastrelle di ceramica “Made in Italy”.

Per l’Italia, il premio andrà a Fratelli Baiano Srl – Baiano Casa di Quarto (NA), un’azienda fondata nel 1965 con uno showroom di oltre 3.000 mq e 35 dipendenti. Questa azienda si distingue per una percentuale del 95% di vendite di ceramiche italiane. Il premio sarà ritirato dal fondatore Franco Baiano.

Per la Francia, sono stati premiati ex aequo due distributori: Bob Carrelage di Hyères e Forgiarini Sas di Kogenheim. Bob Carrelage, con 7 punti vendita, 50 collaboratori e un fatturato annuo di 20 milioni di euro, ottiene il 70% delle sue vendite da ceramiche italiane. Forgiarini Sas, con 4 showroom, 70 dipendenti e un fatturato di oltre 14 milioni di euro, raggiunge una percentuale del 78% di vendite di ceramiche italiane. I premi saranno ritirati da Franck Lapointe, fondatore e direttore di Bob Carrelage, e Jerome Forgiarini, presidente e direttore vendite di Forgiarini Sas.

Per la Germania, il premio sarà assegnato a Unternehmensgruppe Aug. Hohne Sohne Harry’s Fliesenmaerkte di Amburgo. Con 118 anni di attività, 105 dipendenti e un fatturato di 24 milioni di euro, l’azienda ottiene il 43% delle sue vendite da piastrelle italiane. Il premio sarà ritirato da Daniel Driessen, responsabile vendite dell’azienda.

Per l’Austria, il riconoscimento andrà a Beinkofer GesmbH & Co. KG di Linz, che celebra il centenario di attività nel 2024. Con 105 dipendenti e un fatturato totale di 37 milioni di euro, l’azienda raggiunge il 62,5% delle vendite di ceramiche italiane. I premi saranno ritirati da Clemens e Pia Beinkofer.