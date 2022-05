730 precompilato 2022: novità, istruzioni, dubbi su date, scadenze e detrazioni. Ecco quello che c’è da sapere

Dal 23 maggio il 730 precompilato 2022 sarà consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Calano i controlli sulle detrazioni, ma ci sono anche diverse novità da tenere a mente

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati arriva l’appuntamento con il 730 precompilato 2022, che sarà consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire da lunedì 23 maggio. Dal 31 maggio, invece, la dichiarazione si potrà modificare (ad esempio aggiungendo redditi o detrazioni fiscali) e inviare nuovamente al Fisco. Come sempre, è anche possibile accettare il documento così come viene proposto dall’Agenzia: l’importante è che il 730 precompilato 2022 – con o senza modifiche – venga rimandato all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro il 30 settembre.

Come si accede al modello 730 precompilato 2022?

La dichiarazione precompilata si trova nell’area riservata sul sito delle Entrate, alla quale si accede con le credenziali dello Spid, della Carta d’identità elettronica o della Carna nazionale dei servizi.

In alternativa, è sempre possibile delegare il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro).

Entro quando vanno effettuati i pagamenti?

In caso di dichiarazione a debito, il pagamento va effettuato entro il 30 giugno.

Quando si ricevono i rimborsi?

Per quanto riguarda invece i rimborsi fiscali, arriveranno in busta paga o nella pensione il mese successivo a quello in cui è stato presentato il modello.

Meno controlli sulle detrazioni

La novità più importante di quest’anno è la riduzione dei controlli formali per chi inserisce detrazioni o deduzioni aggiuntive rispetto a quelle già caricate dalle Entrate (di per sé, infatti, il 730 precompilato 2022 contiene già molte informazioni: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora).

In sostanza, la verifica riguarderà i documenti aggiunti, ma non quelli preinseriti dalle Entrate e lasciati immodificati dal contribuente. La novità è stata introdotta con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022.

Come fare in caso di errori nel 730 precompilato 2022?

Chi si accorge di aver sbagliato qualcosa solo dopo aver inviato il modello al Fisco ha due alternative:

Fra il 6 giugno e il 30 novembre può mandare all’Agenzia delle Entrate un modello Redditi correttivo per sostituire il 730 o il modello Redditi già spedito. In alternativa, è anche possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. Ma attenzione: l’annullamento del 730 deve avvenire entro la data del 20 giugno 2022 e può essere fatto una sola volta.

Quali sono le novità del 730 precompilato 2022?

Nelle istruzioni per la compilazione, l’Agenzia delle Entrate pubblica questo elenco con le principali novità contenute nel 730 precompilato 2022: