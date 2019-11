5G, prime offerte Vodafone con giga illimitati

La nuova gamma di offerte si chiama Vodafone Infinito ed è disponibile da lunedì 11 novembre: è la prima in Italia collegata alla rete di ultima generazione.

Vodafone spinge sul 5G e per i primi clienti lancia la prima gamma di offerte con giga, minuti e sms illimitati sulla rete di ultima generazione. Il set di nuove proposte si chiama Vodafone Infinito ed è la prima in Italia di questo tipo: i clienti hanno la possibilità di scegliere tra una gamma di offerte per utilizzare il proprio smartphone, senza preoccuparsi di terminare il traffico o incorrere in costi extra. E per chi è già cliente Vodafone, Infinito è disponibile ad un prezzo speciale.

La nuova strategia commerciale di Vodafone è dunque sempre più supportata dalla potenza della Giga Network 5G, che integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità di dati. “Le offerte – spiega la nota della tlc – sono disegnate per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo dei clienti e includono anche device e contenuti di intrattenimento a zero euro, oltre al traffico internazionale e in roaming incluso”.

Le offerte della gamma Infinito, che saranno attivabili a partire dall’11 novembre, rappresentano una risposta all’evoluzione delle abitudini digitali degli italiani, che sempre di più utilizzano i servizi via internet da mobile. Solo nell’ultimo anno, infatti, è stato registrato un aumento del traffico dati del 60% e nei prossimi 3 anni l’utilizzo triplicherà ulteriormente.

I clienti possono così scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, tra queste tre:

– Per chi naviga sui social e ascolta musica in streaming c’è Infinito con Giga, SMS, chiamate nazionali e verso l’UE illimitati e 1000 minuti verso i Paesi extra UE, 200 minuti di chiamate in roaming e 1 Giga di roaming dati. Oltre a 12 mesi di Tidal. Tutto al costo di 26,99€ al mese con velocità di 2 Mbps.

– Per chi guarda film in streaming e condivide foto e video online c’è Infinito Gold Edition con Giga, SMS, chiamate nazionali e verso l’UE illimitati, 1000 minuti verso i Paesi extra UE, 1000 minuti verso i Paesi extra UE, 300 minuti chiamate in roaming e 2 Giga di roaming dati. Oltre a 12 mesi di Vodafone TV Mobile e i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV. Tutto al costo di 29,99€ al mese con velocità di 10 Mbps. Disponibile per i clienti Giga Family al costo di 19,99€.

– Per chi vuole scaricare velocemente file pesanti, ama guarda video in streaming in alta definizione e utilizzare servizi interattivi come e-gaming e Realtà Aumentata c’è Infinito Black Edition, con Giga illimitati, SMS, chiamate nazionali e verso l’UE illimitate, 1000 minuti verso i Paesi extra UE, , 500 minuti di chiamate in roaming e 5 Giga di roaming dati. Oltre a 12 mesi di Vodafone TV Mobile, i ticket di Intrattenimento e Serie TV di NOWTV e Tidal Premium inclusi. Tutto al costo di 34,99€ al mese in abbonamento con velocità massima. Disponibile per i clienti Giga Family al costo di 24,99€.