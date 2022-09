Nella giornata mondiale di Zero emissioni New York e Aielli (Abruzzo) danno vita ad un’arte virtuale per diffondere il messaggio ambientalista

Gemellaggio Usa-Italia per la giornata Giornata Mondiale ”Zero Emissioni‘‘ in programma il 21 settembre. Si terranno manifestazioni in tutto il mondo per ribadire la necessità di non immettere più in atmosfera sostanze nocive.

L’organizzazione no profit Yourban2030, però, ha avuto l’originale di idea di fare incontrare Stati Uniti e Italia nell’ambito di due eventi. Due location nel segno dell’Agenda 2030 e 2 mila giovani impegnati in rappresentazioni artistiche ed eventi ispirati alla bellezza.

I due appuntamenti sono uno a New York, a Manhattan in collaborazione con il Dipartimento dell’istruzione di New York City, nella prestigiosa High School of Art and Design; l’altro in Abruzzo, ad Aielli in provincia de l’Aquila, nel museo a cielo aperto di Borgo Universo. Due realtà – una megalopoli ed un piccolo Comune del Centro Italia – che in modalità virtuale, attraverso gli occhi di artisti e studenti, proporranno pratiche di cambiamento ecologico quotidiano, responsabilità sociale nell’ottica di emissioni zero.

“Siamo entusiaste di aderire a questa giornata mondiale – promossa da Climate Leadership Coalition – che accende i riflettori sulle tematiche dell’ambiente” spiega Veronica De Angelis, presidente Yourban2030 “e siamo soprattutto fiere di averlo fatto rendendo protagonisti gli studenti in due Paesi diversi”. Ancora in un’altra occasione, dunque, l’arte si fa veicolo di cambiamento e di rigenerazione ambientale. Non è male nemmeno il messaggio che gli organizzatori hanno fatto pervenire in America e in Italia per presentare Zero Emissioni “per ridurre le emissioni è necessario partire dalle scelte quotidiane, fatte dalla gente comune e attraverso soluzioni più sostenibili”.

Usa e Italia con giovani artisti nella giornata “Zero emissioni”

Ma cosa c’entra la creatività? A New York, la giornata evento è dedicata alle soluzioni creative, per l’appunto, per la qualità dell’aria. Gli studenti presenteranno 185 metri quadrati di eco-murales insieme ad eventi collaterali e all’innesto sul tetto di un giardino e di una nuova area verde aperta alla città. Gli eco-murales, saranno in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico mediante schemi e colori particolari usando la famosa pittura Airlite riconosciuta valida anche dalle Nazioni Unite. D’altronde, Veronica De Angelis negli Usa è apprezzata proprio per questo genere di iniziative e nel 2020 è stata inserita tra le 10 donne green dell’anno.

E veniamo a Zero emissioni a Borgo Universo in chiave Usa-Italia. Qui prenderà vita Costellazioni, il progetto dedicato agli under 35 italiani di Negroni Salumi che collaborano con Yourban2030. La direzione artistica è di Palomart Network.

I ragazzi praticano l’arte di strada e amano l’astronomia e nello stesso Borgo l’artista francese Zoer assieme allo street artist napoletano Giovanni Anastasia, firmerà il primo eco-murales ispirato alle parole chiave, rispetto ed equilibrio.

La giornata Zero emissioni, in fondo, nasce dai 17 Obiettivi Onu per il clima. L’apporto che la pittura e gli artisti stanno dando alla causa globale – come per il confronto Usa-Italia – per salvare il pianeta registra sempre più consensi e adesioni. La mescolanza di tecniche e stilemi rende più fluidi i messaggi ambientalisti che non contagiano ancora pienamente i decisori i politici e i committenti. Ma indietro non si tornerà perché i giovani hanno più trasporto e coscienza anche quando si trovano su due sponde dell’Atlantico.