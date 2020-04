Giulio Sapelli ha pubblicato un nuovo saggio coedito da Guerini e Associati e goWare – All’interno del pamphlet lo storico dell’economia analizza gli errori compiuti nella gestione dell’emergenza ma lascia una speranza per il futuro: questa crisi sarà un’occasione di trasformazione e resurrezione per là società

Si chiama “2020 Pandemia e Resurrezione” il nuovo saggio di Giulio Sapelli, edito da Guerini e Associati e goWare.

In questo pamphlet, lo storico dell’economia analizza la crisi causata dall’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo, partendo dagli errori compiuti nella gestione della pandemia e arrivando fino ai suoi effetti economici, politici e sociali, che non saranno certo di poco conto. Rifacendosi alla Lettera di San Paolo ai Romani nella quale si legge “ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata”, l’analisi di Sapelli lascia però una speranza al lettore: quella che questa pandemia possa trasformarsi per tutti in un’occasione di trasformazione. Anzi, ancora di più di resurrezione, come si legge nel titolo dell’opera.

“Sul mondo, con spaventosa virulenza, si è abbattuto un ‘cigno nero’ di proporzioni immense”, sostiene il professor Sapelli. Impossibile ad oggi sapere con certezza quali saranno le conseguenze di questo “anno fatale”. Occorrerà tempo per comprendere i reali effetti di ciò che sta accadendo nel mondo. Non ci si può esimere però, secondo l’autore, dal fare un’analisi sulle modalità con le quali è stata gestita questa emergenza. La pandemia e la sua gestione sono il frutto amaro di una società e di un sistema economico globalizzato come pure di un arretramento della politica, dello Stato e dello spirito pubblico, continua Sapelli, che si addentra nelle ragioni alla base della realtà che ci circonda. Una realtà drammatica, sciagurata, dalla quale però possiamo imparare e che diventerà un’occasione di resurrezione. “Il bene comune, così prezioso in questo momento, deve essere messo al centro della scena e devono soccombere i meri tornaconti sia privati sia nazionali”. Per farlo occorre che la società compia un vero e proprio salto nel vuoto, passando dal dominio del mercato al riconoscimento del lavoro come strumento principe per garantire equità sociale, benessere, sicurezza e giustizia.

Di seguito riportiamo la prima parte dell’introduzione del saggio “2020 Pandemia e Resurrezione”: