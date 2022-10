“A causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga

“Tutti noi siamo sull’orlo di un disastro nucleare a causa della conquista da parte delle truppe russe dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia“. A sottolinearlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al vertice di Praga.

“La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell’Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l’invasione della Russia, quest’ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d’Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia”, ha sottolineato. “L’intera Europa si trova nelle condizioni di una grave crisi dei prezzi, quando attraverso la manipolazione del mercato energetico la Russia ottiene una pressione senza precedenti sul tenore di vita della maggioranza assoluta degli europei”.

Il presidente ucraino ha fatto emergere poi la necessità di proteggere “le nostre infrastrutture critiche”, “soprattutto dopo il sabotaggio avvenuto nei gasdotti nel Baltico”, ha aggiunto, riferendosi al Nord Stream, attacchi, ha avvertito, che sono da mettere in conto.

Zelensky all’Ue: “La Russia non vuole la pace”

La tensione resta altissima. “Per fermare la liberazione dell’Ucraina, la Russia ha iniziato a manipolare l’argomento dei negoziati e avrebbe menzionato il dialogo, che ha rifiutato, dando inizio a questa guerra contro l’Ucraina e contro tutti voi, contro tutta l’Europa. Così ha continuato Zelensky insistendo sul fatto che la Russia non vuole negoziati di pace perché “se avesse voluto, avrebbe risposto a dozzine di nostre proposte e sforzi. La Russia vuole solo risparmiare tempo. Vuole raggruppare le forze. E accumula risorse. Per colpire ancora. Dobbiamo impedirgli di farlo. Come ogni altra cosa in Europa, la sicurezza non è qualcosa che puoi ottenere rinunciando a qualcosa o firmando un trattato. La sicurezza è un compito. Il compito di espellere l’occupante dal territorio da esso occupato. Il compito di rendere conto di assassini e carnefici. Il compito di ripristinare la validità degli standard e delle convenzioni fondamentali approvati dalla comunità internazionale per tutti gli Stati senza eccezioni”.

Zelensky: “Dobbiamo difendere libertà e democrazia”

Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha insistito sull’unità europea. “Dobbiamo essere forti, fino alla nostra vittoria comune per preservare tutto ciò che apprezziamo così tanto. Non dobbiamo mai smettere di difendere la libertà e la democrazia in modo che i nostri figli e nipoti possano godere almeno della stessa quantità di diritti e libertà che abbiamo noi. E dobbiamo investire ora nella nostra difesa, nella nostra sicurezza, nella nostra cooperazione il più possibile, affinché chiunque nel mondo possa anche solo pensare di avviare un percorso antieuropeo, sia per sempre consapevole che la forza dell’unità europea è insuperabile”, ha concluso il presidente ucraino.