Yayoi Kusama, due opere dalla collezione Agnes e Frits Becht in asta il 17 maggio da Phillips

Due importanti opere giovanili di Yayoi Kusama dalla collezione di Agnes e Frits Becht vanno in asta da Phllips. Sono la coppia di sculture morbide Blue Spots e Red Stripes, delle famose forme tuberose dell’artista

Le opere in asta da Phillips sono alcuni dei primi esempi conosciuti delle famose forme tuberose di Yayoi Kusama, che sporgono dalla cornice, impiegando il suo iconico combinazione di colori rosso e bianco accanto ai pois che ora definiscono la carriera di Kusama. Le due opere saranno visibili dal 6 al 17 maggio al 432 Park Avenue. Fanno parte della collezione Agnes e Frits Becht.

Kusama si è trasferita a New York City alla fine degli anni ’50 per affermarsi come artista internazionale, ma all’inizio ha riscontrato un maggiore successo con artisti e pubblico europei. Dalla metà degli anni ’60 fino al suo ritorno in Giappone alla fine del decennio, Kusama mirava a visitare, creare opere ed esporre ogni anno con i suoi colleghi europei. La sua estetica di ripetizione, accumulazione e obliterazione si allineava bene con la Nuova Tendenza Europea, che includeva gruppi come Zero in Germania, Nul ad Amsterdam e GRAV a Parigi, tra gli altri.

Mentre lavorava nei Paesi Bassi, Kusama ha creato Red Stripes and Blue Spots per la mostra del 1965, Facetten van de hedendaagse erotiek 1 (Facets of Contemporary Erotism), con Internationale Galerij Orez, L’Aia. Quando è arrivata a L’Aia, i galleristi, Leo Verboon e Albert Vogel, le hanno fornito spazio e materiali per lo studio, tra cui una macchina da cucire e tavole di legno come quelle che formano la base di Red Stripes e Blue Spots. L’opera realizzata da Kusama in questo periodo riempiva l’intera sala anteriore della galleria; la mostra è quindi considerata la sua prima mostra personale in Europa. Red Stripes and Blue Spots ha attirato l’attenzione di Agnes e Frits Becht, che quell’anno hanno acquistato tre delle opere dell’artista dalla galleria, tra cui Chair, 1965, che ora si trova al Toyota Municipal Museum of Art, in Giappone. Una quarta opera di accumulo, donata dall’artista alla coppia per esprimere la sua gratitudine per il loro mecenatismo, e due opere collage, acquistate poco dopo, completano la collezione di Bechts. Nel 1967, i Becht acquistarono un intero container del lavoro di Kusama, a scatola chiusa, che rimase bloccato alla dogana nel Regno Unito. Agnes ricorda di aver portato il container a casa della famiglia in un pomeriggio d’estate e di aver steso tutti i quasi quaranta lavori sull’erba del giardino sul retro. È stata un’esperienza travolgente, persino trascendente. “È stato così bello, penso di essere morta per questo”, ha condiviso Agnes, ricordando il momento. Era come se una delle stanze infinite di Kusama fosse atterrata nel cortile dei Becht; erano completamente immersi nel mondo di Kusama. Il loro sostegno a Kusama fu precoce e forte e ebbe un grande impatto sulla capacità dell’artista di continuare a esporre opere in Europa per il resto degli anni ’60.

Red Stripes e Blue Spots sono rimasti nella collezione della famiglia Bechts dal 1965

Una provenienza eccezionale per le opere di questo artista. Le opere sono sempre state in tournée come un set, dalla loro prima mostra nel 1968, fino alla loro svolta più recente in una retrospettiva di Yayoi Kusama a Berlino e Tel Aviv lo scorso anno. La coppia ha fatto parte di molte importanti mostre di Kusama, tra cui i tour retrospettivi di successo, Love Forever: Yayoi Kusama, 1958-1968, 1998-1999 e Yayoi Kusama: Infinity Mirrors, 2017-2019, che insieme hanno visto milioni di visitatori. Riconoscibili in tutto il mondo, Red Stripes e Blue Spots sono i primi lavori iconici della superstar internazionale. La presenza di Kusama nel mondo dell’arte continua ad espandersi con la sensazione coinvolgente, totalizzante e infinita delle sue opere che risuonano con il pubblico del 21° secolo.



La caratteristica forma morbida e scultorea di Kusama è nata dal suo sviluppo del motivo della rete a sfioro alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60. L’ondulazione delle reti a sfioro bidimensionali si espande in tre dimensioni nelle forme tuberose di Red Stripes e Blue Spots, mentre l’occhio scruta attraverso le diverse altezze e larghezze delle forme.

Le opere si concentrano su tavole squadrate appese al muro come quadri mentre le morbide forme striate e maculate ricoperte di stoffa si protendono verso lo spettatore. Red Stripes riunisce forse la sua combinazione di colori più iconica di rosso e bianco, mentre Blue Spots fornisce un primo esempio dei pois che avrebbero definito la carriera di Kusama. Sebbene sia stato realizzato mentre lavorava in Europa, c’è un livello di vulnerabilità nel lavoro di Kusama, come si vede in Red Stripes e Blue Spots, che la distingue dai suoi contemporanei europei. Durante la sua carriera ha espresso ripetutamente che la creazione artistica è una pratica salvavita che le consente di elaborare ed esprimere il trauma e la malattia mentale che ha vissuto. La vulnerabilità emotiva di questa pratica la rende ancora più accessibile e riconoscibile, anche sessant’anni dopo.