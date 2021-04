Yahoo Answers chiude il 4 maggio: “È la fine di un’era”

Dopo 16 anni, il popolare servizio di domande e risposte di Yahoo, diventato un cult, chiude i battenti – Dal 20 aprile non sarà più possibile fare domande e dare risposte

Yahoo Answers chiude i battenti. Il celeberrimo servizio di domande e risposte del portale Yahoo, diventato una sorta di cult tra i nati negli anni ‘80 e ‘90, cesserà di esistere il prossimo 4 maggio.

A partire da quella data il sito e i contenuti in esso presenti non saranno più accessibili agli utenti. La possibilità di porre domande e dare risposte sarà invece bloccata già da martedì 20 aprile. Yahoo ha chiarito che “non ci saranno altri cambiamenti ad altri servizi di Yahoo ed agli account Yahoo”. Per i più affezionati c’è però una buona notizia: Yahoo darà tempo fino al 30 giugno per scaricare i propri contenuti presenti sulla piattaforma. Se, insomma, avete posto delle domande e volete conservare le risposte, la società vi lascia (a tempo) la possibilità di farlo. Non sarà possibile invece, salvare i contenuti prodotti da altri utenti.

“È la fine di un’era” commentano molti utenti sui principali social network. Yahoo Answers è stato creato nel 2005 e nel corso degli ultimi 16 anni è stato utilizzato da decine di milioni di utenti (200 milioni i visitatori raggiunti) per porre le domande più disparate attendendo le risposte “del web”. Quesiti seri, ma anche burle e richieste sgrammaticate, sulla piattaforma è possibile trovare di tutto e di più. La domanda più celebre? “Come si chiama la canzone che fa: sciura scero sciura go?”. Trattasi, risposero molti utenti sorridendo dietro ai loro schermi di “Should I Stay or Should I Go” dei Clash.

Gli anni però hanno incrinato la popolarità e soprattutto l’affidabilità di Yahoo Answers. Yahoo stessa, ha spiegato che il portale dedicato alle domande era diventato anacronistico ed è sempre meno utilizzato dagli utenti che cercano e trovano informazioni altrove. Il servizio è stato prima cannibalizzato dall’avvento dei social network e poi dal moltiplicarsi di siti sempre più specializzati, in grado di fornire risposte puntuali e mirate a qualsiasi domanda. Per non parlare di Wikipedia, che ormai rappresenta il punto di riferimento principale per le ricerche effettuate da ogni parte del mondo.