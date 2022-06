Worldline entra nel Metaverso con uno showroom virtuale dedicato all’e-commerce

La società francese dei servizi di pagamento sbarca su Decentraland nella zona della Crypto Valley e offrirà ai commercianti soluzioni per negozi digitali

Worldline entra nel Metaverso con uno showroom virtuale dedicato alle imprese di e-commerce per “fornire ai suoi commercianti le opportunità necessarie per beneficiare appieno dell’incredibile potenziale che questo mondo ha da offrire”. La soluzione sviluppata dalla società francese specializzata in servizi di pagamento e da Bitcoin Suisse, processor partner per le valute virtuali, consente ai consumatori finali di acquistare beni e servizi, con o senza criptovalute.

La società francese ha aggiunto che si tratta solo del primo passo di una più ampia strategia di investimento nei prodotti legati ai mondi virtuali tridimensionali. Ad esempio, sono in fase di progettazione soluzioni definite “Metaverse white label” per i commercianti: i clienti di Worldline potranno aprire negozi digitali con connessioni dirette a tutte le opzioni di mezzi di pagamento fornite dalla società.

Nel dettaglio, lo showroom Worldline Metaverse si trova a Decentraland, nella zona della Crypto Valley e attualmente include le seguenti caratteristiche: un’area dedicata all’esercente del mese in cui il prodotto può essere acquistato direttamente tramite il motore di pagamento di Worldline; uno spazio caffè gestito da PAYONE (la joint venture di Worldline con il gruppo tedesco Sparkassen-Finanzgruppe); un palcoscenico virtuale per eventi e, infine, un sostegno a progetti di beneficenza, a partire dal sostegno all’Ucraina tramite una nota organizzazione di beneficenza.

“Il Metaverso, e il Web 3.0 in generale, è senza dubbio il prossimo passo nello sviluppo di Internet ed è fondamentale per noi assicurarci di sfruttare le opportunità che questo mondo virtuale porterà – ha dichiarato Sascha Muenger, Metaverse Expert di Worldline -. I nostri piani prevedono anche di facilitare l’accesso alla nostra base di commercianti e clienti e di fornire un processo di pagamento sicuro e semplice nel Metaverso”.