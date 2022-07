Whitney Museum New York: il programma delle mostre da Settembre 2022 ad Agosto 2023

Un anno di eventi al Whitney Museum of American Art di New York, arte, fotografia, installazioni e performance

Il Whitney Museum of American Art presenta il suo programma espositivo anticipato fino alla primavera del 2023, incluso il primo museo a figura intera presentazione del film 2 Lizards di Meriem Bennani e Orian Barki, il primo New York retrospettiva di Jaune Quick-to-See Smith (Confederated Salish e Kootenai Nation), la prima Indagine museale statunitense sul lavoro di Josh Kline e due mostre con opere tratte dalla collezione del museo che presenta nuove acquisizioni e opere d’arte che non sono state esposte decenni.

Dal 24 settembre 2022 a gennaio 2023

Time Management Techniques mette in mostra la fotografia dal 1968 al 2019 di artisti che esaminare la relazione del mezzo con il tempo. Tratto dalla collezione permanente del Whitney, il la mostra presenta molte acquisizioni recenti accanto a opere che non sono mai state prima esposto. Nonostante utilizzi tecniche, estetiche e concettuali molto diverse quadri, ciascuno degli artisti lavora contro l’immediatezza spesso associata alla fotografia per riflettere un passare del tempo che è rallentato, espanso o non lineare. Alcuni artisti— tra cui Darrel Ellis e Muriel Hasbun, utilizzano un archivio personale, risalendo al loro storie individuali e familiari per sfidare il modo lineare in cui queste storie sono spesso raccontate. Altri usa la fotografia per le sue proprietà autoreferenziali. Artisti come Blythe Bohnen e Katherine Hubbard registra la durata e il lavoro di realizzazione delle fotografie, consentendo al processo di dettare la forma finale. Corin Hewitt ed EJ Hill, tra gli altri, considerano la performance e la fotografia insieme, usando l’immagine per segnare un momento e suggerire gli innumerevoli altri che rimangono non catturato. Questa mostra è organizzata da Elisabeth Sherman, Assistant Curator al Whitney Museum of Arte americana.

Dal 30 settembre 2022 a febbraio 2023

2 Lizards, un film degli artisti Meriem Bennani (n. 1988, Rabat, Marocco; vive e lavora a New York, NY) e Orian Barki (nato nel 1985, Israele; vive e lavora a New York, NY), raffigura un visione surrealista dei primi mesi della pandemia di COVID-19 mentre si svolgeva a New York City. Nel film, due lucertole animate antropomorfizzate fanno da protagoniste, muovendosi attraverso a città in preda a una pandemia, isolamento prolungato e grida alla riforma della giustizia sociale. Evidenzia l’impotenza e l’incertezza vissute da molti in quel momento, così come l’imprevisto momenti di condivisione e connessione. Originariamente pubblicato come un episodico in otto parti serie sull’account Instagram di Bennani, la presentazione di 2 Lizards da parte di Whitney è la prima proiezione istituzionale come film narrativo. Questa installazione è organizzata da Rujeko Hockley, Arnhold Associate Curator al Whitney Museo d’arte americana.

Dal 19 ottobre 2022 al 5 marzo 2023

In the Balance riunisce le opere d’arte della collezione di Whitney che mostrano come la scultura può esplorare il dominio della pittura e come la pittura può occuparsi delle preoccupazioni scultoree. Queste opere sconvolgono idee preesistenti su ciò che l’arte può essere e vanno oltre i limiti stabiliti cosa possono fare gli artisti Indipendentemente dal fatto che si riversino o si siedano direttamente sul pavimento, il le sculture incluse in questa mostra indagano il colore, la superficie e la percezione ottica. Quadri evidenziare idee come l’equilibrio e l’oggettività e impegnarsi con tradizioni a cui sono associate da tempo arte tridimensionale. Gli artisti il ​​cui lavoro è rappresentato nella mostra includono Edna Andrade, Jane Kaufman, Alvin Loving, Alma Thomas, Mary Ann Unger e altri. Questa mostra è organizzata da Jennie Goldstein, Assistente Curatrice al Whitney Museum of Arte americana.

Dal 4 gennaio al 2 aprile 2023

Utilizzando umorismo, intimità e indirizzo diretto con forme visive e scultoree distinte, Every Ocean Hughes’s (precedentemente nota come Emily Roysdon; nata nel 1977, Easton, MD; vive e lavora tra Easton e Stoccolma) le attuali serie di opere sono collegate dall’interesse dell’artista per transizioni, soglie, parentela, eredità e vita queer. Questa presentazione in quattro parti al Whitney include una nuova commissione per il Museo, una performance che racconta una storia mitica di a comunità di personaggi che hanno la capacità di fare traversate di andata e ritorno per gli inferi. La commissione è la terza parte di una serie multidisciplinare ispirata alla formazione dell’artista cura della morte. I lavori precedenti includono Help the Dead (2019), un musical di sessanta minuti che mima il forma di laboratorio, e One Big Bag (2021), un’installazione video monocanale di quaranta minuti che utilizza un kit mobile per cadaveri, una borsa piena di oggetti di uso quotidiano che le doule della morte portano per prendersi cura per i nuovi morti. Con un comportamento concreto e un’intensa fisicità, l’esecutore guida lo spettatore nelle acque in gran parte inesplorate della cura dei cadaveri: pratica, politica e spirituale. Accanto alle esibizioni e al video è presente The Piers Untitled (2010–23), a serie fotografica che cattura i moli sul lato ovest di Manhattan come un non segnato memoriale delle comunità emarginate e delle culture sotterranee che un tempo occupavano questo lungomare non regolamentato. Questa mostra è organizzata da Adrienne Edwards, Engell Speyer Family Curator e Director of Affari curatoriali.

Dal 19 aprile ad agosto 2023

Nella primavera del 2023, il Whitney presenterà la prima retrospettiva di New York di Jaune Quick-to-See Smith (nato nel 1940, cittadino della Confederated Salish and Kootenai Nation), un ritardatario ma tempestivo guarda il lavoro di un artista rivoluzionario. Jaune Quick-to-See Smith: porta Memory Map insieme quasi cinque decenni di disegni, stampe, dipinti e sculture di Smith nel più grande e la mostra più completa della sua carriera fino ad oggi. Il lavoro di Smith si impegna modi di fare contemporanei, dalla sua idiosincratica adozione dell’astrazione alle sue riflessioni sulla Pop art americana e il neoespressionismo. Queste tradizioni artistiche sono incorporate e reinventato con concetti radicati nella pratica culturale di Smith, che riflette la sua convinzione che lei “Il lavoro della vita consiste nell’esaminare la vita contemporanea in America e interpretarla attraverso Native ideologia.” Impiegando satira e umorismo, l’arte di Smith racconta storie che si ribaltano comunemente concezioni di narrazioni storiche e illuminano le assurdità nella formazione del dominante cultura. L’approccio di Smith offusca in modo importante le categorie e si interroga sul perché determinate visive le lingue ottengono riconoscimento, privilegio storico e valore. Attraverso decenni e mezzi, Smith ha distribuito e riappropriato idee di mappatura, storia e ambientalismo mentre incorporano memorie personali e collettive. Il la retrospettiva offrirà nuovi quadri in cui considerare l’arte contemporanea dei nativi americani e mostra come Smith ha guidato e avviato alcuni dei dialoghi più pressanti sulla terra, razzismo e conservazione culturale: questioni in prima linea nella vita e nell’arte contemporanea di oggi. Questa mostra è organizzata da Laura Phipps, Assistant Curator al Whitney Museum of American Art, con Caitlin Chaisson, Curatorial Project Assistant.

Dal 19 aprile ad agosto 2023

Josh Kline (nato nel 1979, Filadelfia, Pennsylvania; vive e lavora a New York, NY) è uno dei principali artisti della sua generazione. Kline è meglio conosciuto per la creazione di installazioni immersive utilizzando video, scultura, fotografia e design per interrogarsi su come stanno cambiando le tecnologie emergenti vita umana nel XXI secolo. Nella primavera del 2023, il Whitney presenterà il primo U.S. rassegna museale dell’opera dell’artista. Kline utilizza spesso le tecnologie, le pratiche e le forme che lui esamina: digitalizzazione, raccolta dati, manipolazione di immagini, stampa 3D, commerciale e pubblicità politica e sostanze che migliorano la produttività, puntandole contro se stesse. Alcuni dei suoi video più famosi utilizzano i primi software deep fake per speculare sul significato della verità in un tempo di propaganda post-verità. Al suo interno, si concentra la pratica preveggente di Kline lavoro e classe, esplorando come le questioni sociali e politiche più urgenti di oggi: cambiamenti climatici, l’automazione, la malattia e l’indebolimento della democrazia hanno un impatto sulle persone che compongono il forza lavoro. La mostra esaminerà oltre un decennio del lavoro dell’artista, compreso il nuovo installazioni e immagini in movimento che affrontano la crisi climatica. Presentato per la prima volta al Whitney, questi nuovi lavori di fantascienza si avvicinano al futuro più caldo e pericoloso l’orizzonte dal punto di vista dei lavoratori essenziali che inevitabilmente saranno lasciati a raccogliere il pezzi. In un’era caratterizzata da crisi crescenti, il lavoro di Kline offre un avvertimento viscerale e richiami per un futuro più umano. Questa mostra è organizzata da Christopher Y. Lew, ex curatore di Nancy e Fred Poses al Whitney Museum of American Art e attuale Direttore Artistico Capo dell’Horizon Art Foundation, con McClain Groff, assistente di progetto curatoriale