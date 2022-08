Whirlpool pronta a vendere le attività in Europa entro il 30 giugno 2024

Un accordo stipulato con il presidente Emea Morel garantisce al manager un bonus di 3 milioni per la dismissione delle attività Emea entro il 30 giugno 2024

Avevamo ragione. Dallo scorso aprile Whirlpool ha dato mandato di vendita di tutte le sue attività produttive, di ricerca e commerciali nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa): La conferma arriva da un documento pubblicato da MarketScreener secondo cui, con un accordo firmato il 17 agosto 2022, la società avrebbe incaricato il vicepresidente esecutivo e presidente della società Whirlpool Emea, Gilles Morel di chiudere l’operazione di dismissione delle attività Emea entro e non oltre il 30 giugno 2024. Conclusa la “transazione” Morel riceverà un bonus di ben 3 milioni di euro.

L’addio di Whirlpool all’Europa

L’intesa si rifà al piano di revisione strategica della regione Emea annunciata dalla società ad aprile. In base a quanto previsto, Morel riceverà dalla società un bonus di 3 milioni di euro, tutti in contanti. L’incentivo sarà pagato in due rate: il 35% della somma complessiva sarà erogato alla data di chiusura dell’operazione che segnerà la dismissione delle attività Emea. Il restante 65% sarà pagato il 30 giugno 2024, “subordinatamente al proseguimento del rapporto di lavoro soddisfacente del Sig. Morel con la Società o con qualsiasi altra società successiva alla prima della data di rateizzazione applicabile”.

Nel caso in cui l’operazione di cessione dovesse naufragare, o se fosse chiusa dopo il 30 giugno 2024, Morel non riceverà nemmeno un euro.

L’accordo sopra riportato sarà depositato come allegato alla relazione trimestrale della Società per il trimestre terminato il 30 settembre 2022.

Fitch porta l’outlook di Whirlpool da positivo a stabile

In questo contesto, lo scorso 9 agosto, l’agenzia di rating Fitch ha rivisto l’outlook di Whirlpool, portandolo a stabile da positivo. Tra i motivi alla base della variazione, Fitch cita, la firma dell’accordo con Emerson Electric per l’acquisizione di InSinkErator per 3 miliardi di dollari, la continua pressione sui margini dovuta all‘inflazione dei costi e le incertezze sulla conclusione della revisione strategica di Whirlpool delle sue attività Emea.

Sull’ultimo aspetto, in particolare, l’agenzia spiega che: “nell’aprile 2022, la società ha avviato una revisione strategica della propria attività Emea e prevede di concludere la valutazione nel terzo trimestre del 2022. Il potenziale risultato di questa revisione potrebbe variare dal mantenimento della proprietà del segmento alla dismissione completa, secondo la direzione. Il segmento ha contribuito per circa il 23% ai ricavi totali dell’azienda e per il 4% all’EBIT rettificato dell’azienda (prima delle elisioni aziendali) nell’esercizio 2021”.