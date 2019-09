Welfare aziendale, Credem investe sui dipendenti

Il gruppo bancario, che ha oltre 6.000 dipendenti in tutta Italia, crede sempre di più nello smart working e nel welfare aziendale.

Credem prosegue gli investimenti nelle iniziative che permettono di valorizzare l’equilibrio vita-lavoro delle persone che operano nel Gruppo. In particolare, nei primi sei mesi del 2019 è da registrare un aumento dell’87% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso delle persone che utilizzano lo smart working, che permette di lavorare per alcuni giorni alla settimana da remoto senza i vincoli spaziali e temporali dell’ufficio. È stato scelto da oltre 1.640 persone, pari al 39% dell’organico potenzialemente interessato del Gruppo (il 26,3% della forza lavoro complessiva). Questa modalità di lavoro rende possibile una gestione efficiente del proprio tempo e responsabilizza le persone che possono lavorare lontano dall’ufficio fino a due giorni alla settimana.

L’iniziativa rientra nell’articolato programma di welfare di cui il Gruppo si è dotato per migliorare l’ambiente di lavoro e cogliere i bisogni delle persone per supportarle nel raggiungimento degli obiettivi personali. Le iniziative messe in campo riguardano la salute e benessere, supporto personale, work life balance, tempo libero, potere d’acquisto, protezione e prevenzione. Riguardo questo ultimo aspetto, per fine 2019, l’obiettivo è di offrire al personale del Gruppo quasi 4 mila visite mediche gratuite.

Sono proseguite inoltre le assunzioni con 149 nuove persone di cui oltre il 77% neo laureati e neo diplomati ed un particolare focus, a livello di gruppo, nell’ambito della consulenza finanziaria e del private banking.

La centralità delle persone nel modello di business del Gruppo ha portato, infine, a una crescita degli investimenti da destinare allaformazione di alto livello per i dipendenti, che include lo sviluppo di competenze manageriali, comportamentali, commerciali, tecniche, normative, digitali e di prodotto. Nel dettaglio, nel primo semestre sono stati erogati in media oltre 5 giorni di formazione pro capite.

L’eccellenza nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, nelle politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali e nelle strategie di gestione delle persone sono gli elementi che hanno permesso al Gruppo Credem di ottenere per il quarto anno consecutivo la certificazione di Top Employers e per la prima volta nel 2018 la certificazione di Great Place To Work, che viene assegnata alle aziende a livello mondiale che raggiungono i più elevati standard nelle condizioni di lavoro dei dipendenti. Credem inoltre è la prima banca italiana ad aver ottenuto a marzo 2018 l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.), certificazione rilasciata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con il Ministero del Lavoro alle imprese che garantiscono i più elevati standard giuslavoristici e di regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Il Gruppo Credem è presente in 19 regioni italiane con 638 tra filiali, centri imprese, e negozi finanziari ed oltre 6.200 dipendenti.