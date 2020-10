Condividi Twitter

Volkswagen: Porsche e Audi in Cina salvano i conti

Le vendite in Cina dei veicoli premium premettono alla casa di tornare in utile nel terzo trimestre e di confermate la previsione sul 2020, che si dovrebbe chiudere in attivo

Volkswagen torna in utile nel terzo trimestre grazie alla domanda cinese di auto di lusso, che ha contribuito a compensare un calo dell’1,1% nelle consegne di veicoli a causa della pandemia. Il ritorno alla redditività del colosso automobilistico tedesco arriva proprio mentre la seconda ondata di contagi spinge i governi di Germania e Francia a imporre nuove chiusure che avranno effetti depressivi sull’economia. “Il Covid rimane un problema centrale – ha detto Frank Witter, Cfo di Volkswagen, in una teleconferenza con i giornalisti – La situazione ora è tutt’altro che rassicurante”. La casa di Wolfsburg ha confermato che prevede di chiudere il 2020 in attivo, sottolineando che gli affari “hanno recuperato notevolmente” nel terzo trimestre, poiché le vendite in Cina dei veicoli premium – soprattutto i modelli a marchio Audi e Porsche – sono aumentate del 3%. Witter ha spiegato che, a causa della volatilità del mercato, il gruppo non emetterà una previsione di profitto più specifica per l’intero anno. In ogni caso, l’utile sarà “notevolmente inferiore” rispetto a quello del 2019, soprattutto a causa della perdita da 1,7 miliardi registrata nel secondo trimestre. Fra luglio e settembre, invece, i conti di Volkswagen sono stati favoriti da una serie di misure di riduzione dei costi lanciate all’inizio di quest’anno. La liquidità netta è salita a 24,8 miliardi di euro, dai 18,7 miliardi della fine del secondo trimestre. Escludendo gli elementi una tantum, l’utile operativo si è attestato a 3,2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,8 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono scesi del 3,4% a 59,36 miliardi di euro. Se si allarga lo sguardo ai primi nove mesi del 2020, il fatturato del gruppo Volkswagen evidenzia un calo del 16,7% su base annua, a 155,5 miliardi, mentre l’utile operativo fa segnare un crollo a quota 2,3 miliardi, dai 14,6 miliardi del periodo gennaio-settembre 2019.