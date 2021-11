VOGUE PARIS 1920-2020, una mostra per celebrare l’anniversario

Il Palais Galliera fino al 30 gennaio 2022 ospita una mostra senza precedenti per festeggiare i 100 anni della rivista Vogue Paris

Fondata da Condé Nast nel 1920, Vogue Paris è la più antica rivista di moda francese pubblicata ancora oggi e l’unico titolo del gruppo che porta il nome di una città piuttosto che di un paese.

Come capitale della moda, Parigi è ritratta in Vogue come l’epicentro della vita culturale e artistica e la Parisienne come l’incarnazione della donna di Vogue. Specchio del suo tempo e paladino della creatività, Vogue Paris è sempre stato uno dei principali attori della moda, riflettendo o sfidando le nozioni di gusto, bellezza ed eleganza.





La mostra illustra la capacità della rivista di creare, adattarsi e anticipare negli ultimi 100 anni. Vogue Paris 1920-2020 ripercorre la storia della rivista attraverso i redattori-chef le cui scelte editoriali e artistiche l’hanno resa ciò che è: da Michel de Brunhoff, passando per Edmonde Charles-Roux, Francine Crescent e Carine Roitfeld, a Emmanuelle Alt . Sono queste personalità eccezionali, il tempo trascorso a lavorare con la rivista e il loro impegno, che hanno dato a Vogue Paris il suo carattere unico e la sua consistenza. La mostra mette in luce il talento dei grandi illustratori, e in particolare dei fotografi, che Vogue Paris ha incoraggiato. Hoyningen-Huene, Horst, Bourdin, Klein, Newton, Watson, Lindbergh, Testino, Inez & Vinoodh, sono tra coloro che hanno prodotto i loro spread più belli per Vogue Paris. In questo percorso cronologico, una serie di riflettori rende omaggio ai fedeli collaboratori della rivista. La mostra mette in luce il rapporto speciale di Vogue Paris con quei grandi couturier, che la rivista ha sostenuto durante la loro carriera, Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld.

Le 1007 copertine di Vogue Paris, installate a forma di panorama, le raccontano solo la continuità della rivista oltre un secolo. Mostrano i momenti di rottura l’estetica e il passaggio dall’illustrazione alla fotografia. Sul retro di ogni copertina, “The Vogue’s Viewpoint” è l’unica rubrica ad accompagnare la storia della rivista. Questi editoriali testimoniano l’evoluzione del modello, ma anche il discorso moda nel tempo e il posizionamento della rivista nella società. Inizialmente composto poche righe sopra il riassunto, si danno rapidamente il potere di occupare una pagina intera. Testi e immagini sono armonizzati in modo univoco; ogni editoriale è visivamente notevole.

La donna di Vogue è incarnata nella mostra di Catherine Deneuve e Kate Moss, le due donne che hanno posato per le copertine più grandi. Per Vogue Paris 1920-2020 sono stati raccolti circa 400 articoli, provenienti principalmente dagli archivi della rivista – fotografie, illustrazioni, riviste, documenti e film – oltre a più di quindici modelli di haute couture e prêt-à-porter.

MUSÉE DE LA MODE

DE LA VILLE DE PARIS

EXPOSITION

2 OCTOBRE 2021

30 JANVIER 2022

10, Avenue Pierre Ier de Serbie,

Paris 16e