Vodafone rifiuta l’offerta di Iliad per il 100% delle attività in Italia

Secondo quanto rivelato da Vodafone l’offerta di Iliad coinvolgeva anche il private Equity Apax Partner – “L’ok non è nell’interesse dei soci”.

Vodafone ha rifiutato l’offerta di Iliad e Apax Partner che volevano acquisire il 100% di Vodafone Italia. Secondo il cda del gruppo britannico, il via libera alla manifestazione preliminare d’interesse non sarebbe stato “nel miglior interesse dei soci”. Il gruppo ha inoltre specificato che “continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento del mercato accrescitivo di valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia”. Lo si legge in una nota diffusa nel primo pomeriggio di giovedì 10 febbraio, dopo che in mattinata molte indiscrezioni avevano parlato di un possibile rifiuto dovuto al prezzo, considerato da Vodafone troppo basso. Sul piatto, in base ai rumors, Iliad e Apax avevano messo 11 miliardi di euro.

L’offerta di Iliad, che secondo quanto affermato da Vodafone avrebbe coinvolto anche il private equity Apax, era arrivata sul tavolo del cda del colosso britannico la settimana scorsa, dopo il via libera da parte di quest’ultimo ai conti del terzo trimestre, dopo settimane di voci che riferivano di un possibile matrimonio tra Vodafone e Iliad in Italia nel tentativo di porre fine alla spietata concorrenza esistente nel nostro Paese.

Pochi giorni prima, il ceo di Vodafone Nick Read aveva parlato di possibilità di consolidamento, tramite operazioni di fusione, in mercati come Uk, Spagna, Italia e Portogallo, confermando quanto già detto lo scorso novembre. “Siamo attivi su diversi fronti e vediamo un buon coinvolgimento delle nostre controparti, il che conferma che abbiamo una serie di potenziali opportunità per modellare il business con asset più forti in mercati più sani e sbloccare valore per i nostri azionisti. Ci stiamo avvicinando al consolidamento con rapidità e determinazione”, aveva detto il manager.