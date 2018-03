Vodafone Italia, Barbara Cavaleri nominata CFO dell’anno

La direttrice finance di Vodafone Italia si è aggiudicata il premio in occasione della cerimonia “Women in Finance – 2018 Awards”. E’ stata nominata da una giuria di esperti composta da rappresentanti dei tre enti organizzatori dell’evento: Freshfields, l’Ambasciata britannica e Borsa Italiana

Barbara Cavaleri, Direttore Finance di Vodafone Italia, è stata nominata CFO dell’anno. Il premio le è stato consegnato in occasione della cerimonia di premiazione di “Women in Finance – 2018 Italy Awards”, il premio promosso nella sua prima edizione italiana dall’Ambasciata britannica e Freshfields Bruckhaus Deringer in collaborazione con Borsa Italiana.

Il premio ha voluto celebrare il talento femminile e il valore della diversità di genere nel mondo della finanza in 5 categorie: CFO of the Year, Financial Adviser of the Year, Fund Manager of the Year, Banker of the Year e Employer of the Year.

Per l’edizione italiana, le vincitrici di ciascuna categoria sono state selezionate da una giuria composta da

rappresentanti dei tre enti organizzatori (Freshfields, Ambasciata britannica e Borsa Italiana) oltre ad altri esponenti del mondo della finanza.

Barbara Cavaleri è Direttore Finance a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio, è membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione. In Vodafone Italia dal 1999, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino ad assumere l’incarico di Finance Director di Vodafone Group Technology a Londra. In precedenza è stata auditore consulente per numerose multinazionali.