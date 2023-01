Vodafone Group: Aldo Bisio nominato Chief Commercial Officer. Conserva la guida di Vodafone Italia

Il gruppo Vodafone ha annunciato la nomina di Aldo Bisio , attuale Ad di Vodafone Italia, nell’incarico di direttore commerciale globale. Il manager conserverà anche l’incarico in Italia

La nomina, che di fatto lo porterà ad affiancare la Ceo Margherita della Valle, quindi con due italiani al vertice, è esecutiva da oggi.

Non è solo Vodafone Group ad attirare ed essere attirato da manager italiani. Va ricordato, in proposito che Vittorio Colao, chiamato poi da Mario Draghi come ministro per l’Innovazione nell’ultimo governo prima delle elezioni, è stato Ceo di Vodafone Group dopo l’esperienza alla guida di Vodafone italia.

È inoltre recentissima – è stata annunciata ieri, mercoledì 11 gennaio, la nomina di Pietro Beccari nell’incarico di presidente e Ceo di Louis Vuitton, il più importante gruppo del lusso a livello mondiale.