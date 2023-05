Visita lampo di Zelensky a Roma: prima dal presidente Mattarella, poi Meloni e il Papa

Cresce l’attesa per la visita del presidente ucraino a Roma. Tempi strettissimi e un alone di riserbo per garantire la sicurezza.

Dopo alcune incertezze, ora è confermato: Volodimir Zelensky sarà sabato a Roma e nel corso di una visita lampo incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il Papa. È soprattuto l’incontro con Papa Francesco, il primo dall’inizio della guerra di aggressione da parte di Mosca, che attira i riflettori. Tanto che la Tass, agenzia di Stampa russa, si è subito affrettata a precisare – citando “fonti vaticane” – che l’incontro non sarà dedicato alla pace. Difficile, tuttavia, crederlo dopo che la Santa Sede – e il Papa in persona – ha parlato ufficialmente di missione pace nei giorni scorsi. Fonti vaticane hanno fatto sapere che “è possibile che il Papa incontri il presidente ucraino”, senza precisare il luogo né l’orario. Il Pontefice è stato più volte invitato a recarsi a Kiev, ma lui stesso ha sempre posto la condizione di poter andare anche a Mosca, senza tuttavia ottenere risposta dal Cremlino. Il lavoro diplomatico va comunque “avanti”, ha annunciato giovedì il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando di “contatti” e di novità “a livello riservato”.

L’incontro con Sergio Mattarella avverrà al Quirinale ma non sono stati diffusi, al momento, i dettagli della visita del leader ucraino che è tuttora circondata da un alone di riserbo, probabilmente per ragioni di sicurezza. All’incontro con Meloni dovrebbe partecipare anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ma non l’altro vice premier Matteo Salvini.

Si tratta della prima volta in Italia del presidente Zelensky da quando è in corso la guerra dopo l’invasione russa dello scorso 24 febbraio 2022. La visita a Roma si inserisce nell’ambito di un tour europeo che porterà Zelensky nel fine settimana anche a Berlino, sebbene nemmeno la Germania abbia confermato ufficialmente il programma della visita a Berlino. Secondo indiscrezioni in pubblicate dalla stampa tedesca (ma poi confermate da un portavoce della polizia) e che avrebbero indispettito l’Ucraina perché giudicate pericolose per la sicurezza, Zelensky incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier sabato sera, dopo aver lasciato l’Italia. Poi dovrebbe spostarsi ad poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. In precedenza Zelensky è stato Washington, Londra, Parigi, Bruxelles e negli ultimi giorni Helsinki e L’Aia.