Virgin si allea con Open Fiber per vendere la fibra online anche in Italia: punta a coprire 10 milioni di case

La Virgin del vulcanico Richard Branson si appresta a offrire connessioni alla rete in fibra ottica anche in Italia attraverso l’infrastruttura di Open Fiber

Virgin sbarca in Italia e si candida a offrire connessioni in fibra ottica sulla rete di Open Fiber. La notizia, non confermata dalle fonti ufficiali, è stata anticipata dal Sole 24 Ore che segnala come il mercato delle telecomunicazioni in Italia, già superaffollato, è così destinato ad ospitare l’ennesimo gestore, in questo caso rappresentato dal marchio Virgin dell’istrionico Richard Branson che già opera nel Regno Unito, Irlanda e Spagna.

VIRGIN, QUANTO COSTA ATTIVARE UN COLLEGAMENTO IN FIBRA SULLA RETE DI OPEN FIBER

L’offerta di Virgin alla clientela, veicolata dalla rete di Open Fiber, sarà attivabile solo online e costerà 29,49 euro al mese più un costo una tantum per l’installazione e l’avvio del servizio di 19,99 euro. Tramite la rete Ftth di Open Fiber, quella cioè che arriva fino alle case, Virgin conta di servire oltre 10 milioni di unità immobiliari in 224 città su tutto il territorio nazionale. L’ordine potrà essere fatto solo attraverso le carte di credito Visa e Mastercard.

Per Open Fiber, che è guidata da un manager di scuola Telecom Italia molto esperto come è il nuovo Ad Mario Rossetti, l’accordo con Virgin significa mettere in portafoglio un cliente in più che va ad aggiungersi a Vodafone, Wind Tre, Iliad e Sky.

OPEN FIBER IN ATTESA DELLA RETE UNICA CON TIM SU CUI PESANO LE INGERENZE POLITICHE

Non è una novità di poco conto anche se su tutto il panorama delle telecomunicazioni italiane e in particolare sul progetto di rete unica tra Tim e Open Fiber in capo a Cdp pende l’incertezza politica legata alle elezioni del 25 settembre e alle quotidiane scorribande in materia di Fratelli d’Italia che ha già mandato in altalena il titolo Tim in Borsa nel completo silenzio della Consob.