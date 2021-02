Vino: si riparte con Vigneti Aperti

Il mondo del vino .è uno dei comparti più colpiti dalla crisi sanitaria. L’assenza dei turisti, il lockdown e le aperture a singhiozzo hanno portato a una importante flessione dei consumi. Tanto da portare le cooperative di Italia, Francia e Spagna a richiedere all’Ue di ampliare i programmi di sostegno per il comparto. L’associazione Movimento Turismo del Vino (MTV) punta per i prossimi mesi su una serie di eventi per rimettere in moto il mondo dei winelovers.

I vigneti diventano la nuova attrattiva per gli amanti del vino, uno dei settori più colpiti dalla pandemia da Coronavirus. Una situazione aggravata non solo dalla chiusura di ristoranti, bar e locali durante il lockdown nazionale dello scorso anno, ma anche dalle successive misure di contenimento per prevenire la diffusione del contagio. In uno scenario di questo tipo, il comparto vitivinicolo ha cercato di controbilanciare in parte le perdite attraverso le vendite online e la grande distribuzione.

Secondo le cooperative di Italia, Spagna e Francia ci vorranno almeno tre anni per riportare i consumi del vino ai livelli pre-Covid. Per questo motivo, le cooperative si sono trovate a richiedere all’Unione europea di estendere e rifinanziare i programmi nazionali di sostegno al comparto per tutto l’anno 2021.

Nel dettaglio, le organizzazioni cooperative hanno chiesto a Bruxelles di poter accedere interamente agli 8 miliardi di euro aggiuntivi del Fondo Newxt Generation Ue e, allo stesso tempo, che di non ridurre la dotazione finanziaria dei piani nazionali di sostegno.

Nel frattempo, il mondo del vino non rimane fermo. Il Movimento del Turismo del Vino – ente no profit che annovera oltre 800 cantine d’Italia – ha organizzato un calendario ricco di eventi, il tutto nel pieno rispetto delle normative e il colore delle Regioni. A partire dalla novità “Vigneti Aperti”, in programma tutti i weekend dal 20 marzo fino a novembre, che affiancherà gli appuntamenti storici con Cantine Aperte e Calici di Stelle. Saranno programmate visite su prenotazione, ingressi contingentati e tutte le misure volte a garantire la sicurezza dei visitatori nonché del personale.

Si tratta di un nuovo format per promuovere le attività enoturistiche negli spazi delle aziende vitivinicole, in primis i vigneti. L’obiettivo dell’Assocazione è di offrire agli amanti del vino l’opportunità di seguire tutte le fasi che caratterizzano il lavoro: dalla vigna fino in cantina.

Inoltre, il Consorzio del Brunello di Montalcino ha annunciato che nei weekend del mese di marzo la presentazione dell’annata 2016 avverrà in presenza. Mentre l’Istituto marchigiano di tutela dei vini (Imt) ha annunciato l’investimento di oltre 3 milioni e una campagna promozionale a livello globale, coinvolgendo oltre 150 aziende del territorio. Tra i mercati target ci sono oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Svizzera e Russia anche Regno Unito e Corea del Sud.

“Si tratta di un format presentato con successo lo scorso anno dalle delegazioni di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che ha incontrato il favore di moltissimi appassionati – ha spiegato Nicola D’Auria, Presidente di MTV – e che proponiamo ora su scala nazionale. Un’esperienza di divertimento formativo all’aria aperta che mai come ora risponde alle esigenze di sicurezza che tutti noi ricerchiamo”.

Secondo D’Auria, inoltre, la situazione attuale deve essere l’occasione per il mondo del vino di iniziare a progettare il futuro, a partire dalla digitalizzazione. A seguire il fitto calendario di appuntamenti organizzato dall’Associazione MTV.

Calendario eventi MTV 2021

Vigneti Aperti: da sabato 20 marzo fino al prossimo novembre, tutti i weekend.

Cantine Aperte: sabato 29 e domenica 30 maggio.

Calici di Stelle: da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto.

Cantine Aperte in Vendemmia: da sabato 28 agosto a domenica 31 ottobre.

Cantine Aperte a San Martino: dal 6 al 14 novembre.

Cantine Aperte a Natale: per tutto il mese di dicembre