Vini: la Guida d’oro Veronelli arriva sugli smartphone

2.099 produttori recensiti, 16.679 vini valutati, presentazioni regionali e commenti dei Curatori, 400 etichette premiate. Prevista una versione in inglese gratuita rivolta i mercati esteri per sostenere il made in Italy del vino nel mondo

Approda al digitale anche la Guida d’oro ai vini d’Italia Veronelli. Con l’app I Vini di Veronelli consente, infatti, l’accesso rapido e intuitivo su smartphone o PC ai contenuti integrali del volume: 2.099 produttori recensiti, 16.679 vini valutati, presentazioni regionali e commenti dei Curatori, 400 etichette premiate con le Tre Stelle Oro e, naturalmente, Grandi Esordi, Sole e Migliori Assaggi.

Non solo. Per sostenere i vignaioli italiani in questo periodo difficile, il Seminario Veronelli pubblica, inoltre, l’applicazione in lingua inglese Veronelli’s Gold Guide to Italian Wines: versione essenziale della Guida riservata ai mercati esteri e totalmente gratuita.

L’Associazione fondata dal padre della critica enologica italiana, nel 35° anno di attività, persegue anche in questo modo la propria missione del fondatore a favore della cultura del vino: un percorso aperto alle idee e alla partecipazione di tutti coloro che hanno a cuore la civiltà della terra e della tavola “secondo Veronelli”.

Se la versione in inglese è gratuita per sostenere il made in italy, per i “nativi digitali”, invece, l’edizione 2021 è scaricabile a 6.99 € dall’applicazione I Vini di Veronelli, disponibile su App Store e Google Play. Con poco di più (10.99 €) è possibile portare sempre con sé ben quattro annate della Guida, dalla 2018 alla più recente: una miniera di informazioni con decine di migliaia di assaggi a cura di Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello.

Viceversa coloro che acquistano la Guida cartacea in libreria o dal sito seminarioveronelli.com, potranno consultare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone iOS o Android, attivando l’edizione 2021 grazie a un QR Code personalizzato.

Per la cronaca vale qui ricordare i Migliori Assaggi 2021, i vini che hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi nella rispettiva tipologia, cui sono stati attribuiti gli allori che contraddistinguono i “numeri uno” della Guida Oro I Vini di Veronelli, selezionati tra oltre ventimila campioni degustati:

Miglior Vino Spumante

TRENTO EXTRA BRUT GIULIO FERRARI

RISERVA DEL FONDATORE 2009

Ferrari F.lli Lunelli

Miglior Vino Bianco

ALTO ADIGE BIANCO RISERVA LR 2016

Colterenzio

Miglior Vino Rosato

DICIOTTO FANALI SALENTO ROSATO 2017

Apollonio

Miglior Vino Rosso

BRUNELLO DI MONTALCINO

MADONNA DELLE GRAZIE 2015

Il Marroneto

Miglior Vino Dolce o Da Meditazione

VIN SAN GIUSTO

TOSCANA BIANCO PASSITO 2012

San Giusto a Rentennano