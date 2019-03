Vetrya acquista Viralize, società di video advertising basato su A.I.

L’azienda di Orvieto ha perfezionato l’acquisto del 100% di Viralize, impresa specializzata nel video digital advertising su Intelligenza artificiale

Vetrya, la società umbra specializzata nei servizi digitali quotata in Borsa sul segmento AIM Italia, ha comunicato di aver acquisito una quota pari al 100% del capitale sociale di Viralize, azienda italiana, con sede a Firenze, leader nel settore dei video digital advertising basati su Intelligenza artificiale. Luca Tomassini, fondatore e Presidente di Vetrya, ha così commentato: “Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto questo importante traguardo. Viralize è una società leader riconosciuta nel digital video advertising basato su intelligenza artificiale (prima in Italia ad aver introdotto l’autoplay di contenuti video in ambito mobile) conta su una rete di più di 5.000 publisher diretti iscritti alla piattaforma, una library di oltre 500.000 video (qualificati secondo le categorie IAB) in 18 lingue e più di 3.000 campagne pubblicitarie veicolate direttamente per i maggiori brand e media agencies italiani ed internazionali. Grazie a questa acquisizione potremo offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e uniche che hanno già trovato l’apprezzamento dei nostri partner italiani e internazionali”.

Nell’ambito dell’operazione, Vetrya è stata assistita dallo studio legale Grimaldi (Avv.ti Paolo Daviddi e Monica Ronzitti per gli aspetti corporate, Luca Dezzani, Carlo Cugnasca e Luca Spezzano per i profili fiscali e Barbara Grasselli per gli aspetti di diritto del lavoro) e dalla SICAF 4AIM, nella persona del Presidente Dott. Giovanni Natali. I soci venditori Marco Paolieri, Maurizio Sambati, Ugo Vespier e Francesco Niutta sono stati assistiti dallo studio legale Nctm (Michele Motta e Cesare Saputo nonché Roberta Russo per gli aspetti di diritto del lavoro) e da Fineurop Soditic S.p.a. quale advisor finanziario, il socio venditore Nana Bianca s.r.l. è stato assistito dal prof. avv. Gian Luca Conti mentre i soci venditori P101 Ventures, Club Digitale s.r.l. e Lubafin s.r.l. sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti (Manfredi Vianini Tolomei, Lucia Avolio e Matteo Berti). La società tech umbra ha chiuso brillantemente la settimana in Borsa, guadagnando nella seduta di venerdì più del 3% e superando i 7 euro per azione.