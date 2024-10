Condividi Twitter

Vendere Pubblicità: la guida per i futuri specialisti del mercato ADV

“Vendere Pubblicità – Un Mestiere Meraviglioso” di Alessandro Maggioni e Alessandro Tavallini è un nuovo libro che introduce alla professione dell’ADV Sales Specialist. Il testo esplora tecniche pratiche e competenze relazionali per eccellere nella vendita di spazi pubblicitari su vari media, rappresentando una risorsa utile sia per principianti che per professionisti esperti

Il mondo della pubblicità si arricchisce di un nuovo volume rivoluzionario: “Vendere Pubblicità – Un Mestiere Meraviglioso” di Alessandro Maggioni e Alessandro Tavallini. Pubblicato da Fausto Lupetti Editore, il libro si propone di avvicinare nuovi talenti a una professione cruciale e ancora poco conosciuta, quella dell’ADV Sales Specialist. Gli autori, figure di spicco nel panorama pubblicitario con vent’anni di esperienza, esplorano strategie e tecniche pratiche di vendita, puntando a formare specialisti della vendita di spazi pubblicitari su canali come TV, digital, stampa, eventi e cinema. Il testo offre una panoramica completa delle competenze tecniche, affiancate da soft skill come empatia e capacità di ascolto, fondamentali per costruire relazioni durature e proficue. In copertina, una creativa rielaborazione dell’immagine di Benjamin Franklin firmata da Lele Panzeri, richiama il carattere innovativo di questa carriera. Il lavoro di ADV Sales Specialist offre non solo flessibilità e ottimi guadagni, ma anche la possibilità di entrare in contatto con un ampio spettro di aziende e settori, svolgendo un ruolo determinante nelle strategie di marketing aziendale e nella percezione dei marchi. Il volume, arricchito da un glossario pubblicitario e dalle testimonianze di esperti, è una risorsa preziosa sia per i neofiti sia per i professionisti che cercano nuove sfide.