Valtur: accordo Nicolaus- Aeroviaggi e ritorno in Sicilia

Il gruppo Nicolaus, proprietario del brand Valtur, ha stretto un accordo con la catena alberghiera Aeroviaggi

Il percorso della nuova Valtur non si ferma. È stato firmato un accordo tra il gruppo Nicolaus (proprietario del brand) e la catena alberghiera Aeroviaggi che consentirà al Brand di effettuare un lavoro di restyling delle strutture sui format dei propri brand di villaggistica. In questo contesto si colloca il ritorno di Valtur in Sicilia e più precisamente al Valtur Sicilia Brucoli Village.

“In relazione all’accordo appena siglato, la programmazione in Italia si arricchirà con l’ingresso del Valtur Sicilia Brucoli Village – spiega la società in una nota – Questo villaggio, già fiore all’occhiello della storica proposta Valtur nella regione, si situa tra Siracusa e Catania, in una delle aree culturalmente più ricche del territorio siciliano, con numerosi siti Unesco comodamente raggiungibili dal villaggio stesso. Affacciato su un punto di litorale dai colori spettacolari della costa siracusana, il Valtur Sicilia Brucoli Village è adagiato su un fiordo naturale lungo oltre 1 km, a soli 30 minuti dall’aeroporto di Catania”.

Le camere a disposizioni dei clienti sono 448 le camere (in gran parte, recentemente ristrutturate) e sono suddivise in classic e superior, dotate anche di terrazzo, con capienza fino a 5 persone.

Nel villaggio ci sono 3 piscine (vasca di acqua di mare, relax per adulti e piscina per bambini), 2 campi da Paddle, 4 campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, calcetto, tiro con l’arco, area yoga e pilates, percorso jogging di 2 km, bocce e ping pong. Presenti diverse proposte di sport acquatici: barche a vela Laser, paddle SUP, windsurf, canoa.

“Con soddisfazione annunciamo al mercato l’accordo tra il Gruppo Nicolaus-Valtur e Aeroviaggi, che, ci vedrà lavorare insieme per plasmare congiuntamente alcuni prodotti, sulla base dei pillar di format facenti capo ai nostri brand, pensati e modellati sulle esigenze di differenti target, commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus. “Nell’ambito di questa sinergia, rientra il nostro importante ritorno in Sicilia con Valtur, di cui siamo davvero molto fieri. In un momento come quello attuale, in cui avere la possibilità di progettare con coerenza ogni aspetto della fruizione di una struttura alberghiera è più che mai fondamentale anche per la sicurezza degli ospiti, una partnership come questa offre un ulteriore valore aggiunto al mercato del tour operating”, conclude il manager.

“Siamo orgogliosi di dare avvio alla collaborazione con il Gruppo Nicolaus-Valtur che segna una tappa importante per l’ulteriore sviluppo della nostra catena alberghiera in partnership con un primario brand del turismo italiano – dichiara Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi. – La collaborazione sancisce il ritorno in Sicilia dello storico marchio Valtur e vede Aeroviaggi al fianco del prestigioso partner nel suo sviluppo strategico con un prodotto di eccellenza della nostra catena alberghiera. Un’occasione preziosa per integrare expertise e progettualità condivise in sinergia e in continuità con la filosofia e l’identità di brand”, ha dichiarato dichiara Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi.