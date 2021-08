Valentino Rossi dice basta: “E’ la mia ultima stagione”

Il pilota marchigiano, leggenda del motociclismo con 9 titoli mondiali vinti, ha annunciato il ritiro dopo 25 anni di carriera: “Decisione dura da prendere”

La notizia era nell’aria, vista l’età e i risultati deludenti degli ultimi anni, ma adesso è ufficiale: Valentino Rossi, leggenda del motociclismo e dello sport italiano, si ritira dall’attività agonistica. All’età di 42 anni, il Dottore di Tavullia ha deciso di dire basta: correrà fino alla fine della stagione come previsto da contratto, ma non rinnoverà l’impegno con la Yamaha. La sua lunga e gloriosa carriera da motociclista, costellata da 9 titoli mondiali (di cui 6 nella MotoGp) e da 115 gare vinte (il record è di Giacomo Agostini con 123, e 15 titoli mondiali) su 423 disputate ad oggi, si chiuderà dunque tra qualche mese. Per la precisione, l’ultima gara ufficiale di Valentino Rossi sarà domenica 14 novembre a Valencia, dopo una lunga avventura iniziata nel 1996 nella classe 125, in sella all’Aprilia su cui vinse il suo primo titolo l’anno successivo. L’ultimo titolo mondiale nella categoria massima risale invece al 2009, 12 anni fa, e l’ultima volta che Rossi è andato vicino alla decima consacrazione è stata nel 2015. L’ultima gara vinta è Assen (Olanda) nel 2017, l’ultimo podio è nel luglio del 2020 nel Gp di Andalusia.

“Ho deciso di fermarmi a fine stagione – ha dichiarato il pilota marchigiano in conferenza stampa -. È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l’ultima metà stagione come pilota MotoGP. È un momento triste e difficile, dire che l’anno prossimo non correrò con una moto. Ho fatto questo per quasi 30 anni e l’anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Ma è stato grandioso e mi sono divertito tantissimo. È stato un percorso lungo e molto divertente, con momenti indimenticabili con tutto il mio team e i ragazzi che lavorano con me”. Ora per Rossi si profila una carriera altrettanto promettente da direttore sportivo: nel 2014 ha fondato una scuderia tutta sua, la SKY Racing Team VR46, che compete nelle categorie Moto2 e Moto3 e che da quest’anno ha debuttato anche in MotoGp utilizzando una Ducati, alla cui guida c’è Luca Marini, fratello del Dottore. Nel 2018 la SKY Racing Team VR46 ha anche portato l’italiano Pecco Bagnaia a vincere il titolo mondiale in Moto2.