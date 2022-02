Vaccino Covid under 5: Pfizer chiede l’ok alla Fda negli Usa

Negli Usa il vaccino Pfizer per i bambini sotto i 5 anni potrebbe essere disponibile entro la fine di febbraio – La dose sarà un decimo di quella prevista per gli adulti: 3 microgrammi

Il virus corre tra i bambini e Pfizer accelera sul via libera al vaccino per i più piccoli. La casa farmaceutica statunitense, insieme a BioNTech, ha annunciato di aver chiesto l’autorizzazione d’emergenza alla Food and Drug administration per il suo vaccino contro il Covid-19 per i bambini under 5: l’ultima fascia di età ancora scoperta. In caso di approvazione, si tratterebbe del primo vaccino negli Stati Uniti per questa fascia di età.

La richiesta è stata presentata anche su sollecitazione delle autorità regolatorie e dell’amministrazione Biden. La Fda ha annunciato una riunione del 15 febbraio del suo comitato consultivo per discuterne la richiesta. Dunque, il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare negli Usa già tra la fine di febbraio e i primi di marzo.

Per quanto riguarda il vaccino destinato ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni si utilizzerà una dose pari ad un decimo di quelle usate per gli adulti e il ciclo comprenderà, inizialmente, due inoculazioni. Per gli over 12, la dose del vaccino Pfizer/BioNTech è di 30 microgrammi di vaccino, per i bambini dai 5 agli 11 anni è di 10 microgrammi mentre la dose per i più piccoli è di 3 microgrammi.

Nel frattempo, le due case farmaceutiche continueranno a testare l’efficacia di tre dosi dello stesso vaccino a distanza di 8 settimane dalla seconda. Questo perché, in base a una fonte al Washington Post, solo due inoculazioni non avrebbero indotto una risposta immunitaria sufficiente nella fascia d’età compresa tra i 2 e io 4 anni. I dati dello studio sul booster sono attesi per marzo.

Contagi e ricoveri pediatrici negli Usa

Dall’inizio della crisi sanitaria oltre 11 milioni di bambini sono risultati positivi al Covid-19 negli Usa, con gli under 4 che rappresentano oltre 1,6 milioni di questi casi. Un dato che è raddoppiato con la diffusione della variante Omicron arrivando a superare il 3% dei ricoveri nel mese di gennaio.

E per questo motivo Pfizer corre sul vaccino anche per i più piccoli. “Dato che i ricoveri dei bambini sotto i 5 anni a causa del Covid sono aumentati vertiginosamente, il nostro obiettivo comune con la Fda è quello di prepararci a futuri picchi legati alla presenza di varianti e fornire ai genitori un’opzione per aiutare a proteggere i loro bambini da questo virus”, ha commentato Albert Bourla, presidente e Amministratore delegato, Pfizer.

Ma tutto dipenderà dalla popolazione e in questo caso dai genitori. La Fda ha autorizzato il vaccino delle aziende per i bambini dai 5 agli 11 anni lo scorso novembre, ma il suo uso rimane significativamente inferiore alla popolazione generale. Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention, solo il 21,6% dei bambini dai 5 agli 11 anni è completamente vaccinato.

Vaccino Covid under 5: quando arriverà in Italia?

Anche nel nostro Paese si è assistito a una impennata dei casi pediatrici. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa il siero per i più piccoli potrebbe arrivare in Italia già in primavera. Una volta approvata dall’ente statunitense, sarà poi sottoposto agli esperti dell’Ema e all’ente regolatorio italiano.