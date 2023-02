Utility, come è andato il settore nel 2022? E quali sono le prospettive al 2025? Workshop Agici-Accenture

Giovedì 16 febbraio Agici-Accenture forniranno un quadro economico-finanziario completo del settore utility nel 2022 con uno sguardo al 2025 analizzando gli investimenti delle principali aziende italiane ed europee

Nel 2022, la crisi energetica globale ha messo in forte discussione la sicurezza degli approvvigionamenti di energia europea e nazionale. La crisi geopolitica, generata dal conflitto russo-ucraino e con il conseguente indebolimento delle relazioni tra l’Europa e la Russia, ha determinato una riduzione delle forniture di gas russo di oltre il 51% nei primi 11 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò ha contribuito all’aumento vertiginoso dei prezzi delle commodity, già registrato a fine 2021 nel post-Covid, con forti impatti sui conti di gruppi energetici con minori riserve di liquidità e piccoli e medi produttori di energia. Non critico, invece, è stato l’effetto sulle principali aziende energetiche italiana ed europee, con particolare riferimento a utility, grazie all’integrazione verticale tra produzione e vendita, e gruppi rinnovabili, in virtù della limitata esposizione verso il rischio merchant e di una struttura di costi non influenzata dalle dinamiche delle commodities. In risposta alla turbolenza del mercato energetico sono stati adottati provvedimenti, sia a livello europeo che nazionale, affiancando al concetto di sostenibilità quello della sicurezza energetica.

In tale straordinario contesto di mercato, lo studio M&A Utilities 2023, realizzato da Agici in collaborazione con Accenture, ha analizzato l’impatto generato dalla crisi energetica su financials e investimenti del 2022 e prospettici delle principali utility italiane e europee. In particolare, durante il workshop saranno approfonditi, tra cui: l’andamento degli investimenti e il ruolo del PNRR nella loro accelerazione, l’evoluzione di fatturato, redditività e debito, il contributo degli operatori al gettito fiscale nazionale, le strategie finanziarie per far fronte al caro energia. Lo studio verrà presentato domani, giovedì 16 febbraio.

A conclusione del workshop si terrà una qualificata tavola rotonda a cui parteciperanno i top manager del settore al fine di discutere sull’andamento economico-finanziario delle Utility nell’anno appena concluso e ragionare sulle prospettive dei successivi tre anni.

Rapporto Annuale 2023

Lo Studio “Le Utility di fronte alla crisi energetica: investimenti e performance economico-finanziarie”, si propone di analizzare l’impatto della crisi energetica nel settore delle utility. In particolare, il Rapporto si concentra sull’analisi dei seguenti temi:

Mercato Gas&Power in Italia ed Europa, con focus su policy energetiche e contromisure al caro energia, e sull’andamento di produzione e consumi energetici e dei prezzi di gas, elettricità e CO2.

Investimenti realizzati e trend strategici delle principali Utility e operatori di rete in Italia ed Europa.

Salute economico-finanziaria delle principali Utilities italiane ed europee nel periodo 2020-2025.