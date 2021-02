Utilities, un workshop dell’Osservatorio Agici-Accenture

Appuntamento in streaming il 2 febbraio dalle 11 alle 13 – Ecco come iscriversi

Il 2 febbraio, dalle ore 11 alle 13, si terrà in streaming il workshop sulla ventunesima edizione dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture. Il titolo scelto per quest’anno è “Come saranno le Utility nel 2023? Uno sguardo al settore dopo la pandemia”.

L’appuntamento “sarà l’occasione per presentare e discutere i dati emersi dal primo Rapporto dell’Osservatorio, redatto con il contributo di Intesa Sanpaolo, sulle performance economiche, finanziarie e patrimoniali delle Utility nel 2020 con proiezioni al 2023”, si legge in una nota.

“Particolare attenzione è dedicata anche al cambiamento in atto delle strategie aziendali alla luce dei sempre più ambiziosi obiettivi climatici europei – prosegue la nota – dell’emergere di nuove tecnologie e degli stimoli governativi per la ripresa economica del Paese”.

Interverranno Marco Carta (Agici), Luca Matrone (Intesa Sanpaolo), Claudio Arcudi (Accenture), Simone Mori (Enel), Gianni Vittorio Armani (A2A), Massimo Bonato (Acea) ed Enrico De Girolamo (CVA).

Per iscriversi bisogna compilare questo form.