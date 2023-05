UNIQLO Tate Play, Rashaeed Araeen con 400 cubi colorati alla Tate Modern di Londra

UNIQLO Tate Play è il programma gratuito della Tate Modern di attività ludiche ispirate all’arte per le famiglie. 400 cubi dipinti di rosso, giallo, verde e blu ordinatamente disposti

Quest’estate a Londra, i visitatori della Tate Modern saranno invitati a partecipare a un’opera d’arte in continua evoluzione mentre l’interattivo Zero to Infinity di Rasheed Araeen prende vita. Allestita nell’iconica Turbine Hall della galleria come parte di UNIQLO Tate Play.



Ideato per la prima volta da Araeen nel 1968, Zero to Infinity è costituito da cubi di costruzione reticolare che sono inizialmente disposti in una griglia minimalista.

400 cubi dipinti di rosso, giallo, verde e blu ordinatamente disposti nella Turbine Hall

Il pubblico è invitato a smantellare questa struttura simmetrica e quindi a riorganizzare i suoi componenti, avviando un processo di gioco e trasformazione. Attraverso questo atto creativo di fare e rifare, le persone parteciperanno a una performance continua di infinite possibilità.

Accanto alla performance di Zero to Infinity nella Turbine Hall ci sarà Shamiyaana IV (Food for Thought: Thought for Change), un’installazione di Araeen all’esterno della Tate Modern composta da quattro gazebo colorati con tavoli e sedie all’interno. A prima vista potrebbe sembrare un caffè o un ristorante, ma in realtà è un’opera d’arte pubblica e partecipativa basata sull’idea che l’arte possa far parte della vita quotidiana, come cucinare e mangiare, giocare e leggere. I visitatori di Shamiyaana condivideranno cibo gratis con tutti coloro che si sono riuniti lì e saranno incoraggiati a chiacchierare tra loro sull’arte e su qualsiasi altra cosa gli piaccia.

Rasheed Araeen, Zero to Infinity at Venice Biennale 2017





La prima versione di Shamiyaana è stata creata ad Atene nel 2017 come parte di DOCUMENTA 14

Si sedevano a tavola tra gente del posto di ogni estrazione sociale, mangiando insieme e parlando tra loro. Nonostante provenissero da culture e background diversi, con molti incapaci di parlare la stessa lingua, i partecipanti hanno trovato un modo per raccontarsi le loro storie. Zero to Infinity e Shamiyaana costruiscono un senso di unione tra persone diverse coinvolgendole in atti creativi collettivi.

Chi è Rashaeed Araeen





Rasheed Araeen (nato nel 1935) è un artista, attivista, scrittore, editore e curatore londinese. Nato a Karachi, in Pakistan, nel 1935, si è inizialmente formato come ingegnere civile prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1964. Araeen è riconosciuto come uno dei pionieri della scultura minimalista in Gran Bretagna. Lavorando in performance, fotografia, pittura e scultura, il suo lavoro unisce i suoi interessi per l’ingegneria, l’architettura e l’impegno sociale. Araeen ha organizzato la mostra fondamentale del 1989, The Other Story: Afro-Asian Artists in Post-War Britain e il suo lavoro è stato ampiamente esposto ed è rappresentato in importanti collezioni in tutto il mondo.



UNIQLO Tate Play è stato lanciato per la prima volta nel 2021, offrendo attività tutto l’anno che invitano le famiglie a giocare insieme e diventare creativi. Prendendo sempre ispirazione dalle opere iconiche dei maggiori artisti della collezione di Tate, i punti salienti del programma hanno incluso Mega Please Draw Freely di Ei Arakawa, che ha incoraggiato i visitatori a disegnare su tutto il pavimento della Turbine Hall, e The obliteration room di Yayoi Kusama, che ha invitato il pubblico trasformare un appartamento domestico bianco in un mare di colori utilizzando adesivi a pois colorati. Nuovi progetti vengono messi in scena ogni vacanza scolastica, insieme ad attività gratuite e materiali creativi durante il periodo scolastico.