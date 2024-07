UNIQLO e Tate Modern: arte e gioco. Un’installazione di Oscar Murillo ispirata al giardino di Claude Monet

La Tate Modern di Londra svela UNIQLO Tate Play: The Flooded Garden, parte del programma d’arte gratuito per tutti della Tate Modern in collaborazione con UNIQLO

Per tutto l’anno, UNIQLO Tate Play organizza commissioni artistiche partecipative e offre attività gratuite alle famiglie in visita alla Tate Modern, incoraggiando le persone di tutte le età a giocare insieme e a essere creative. Il programma è sempre accessibile a tutti, ispirato dalla convinzione che l’arte e il gioco siano per tutti. Dal suo lancio nel 2021, ha commissionato progetti su larga scala a rinomati artisti tra cui Rasheed Araeen, Yayoi Kusama e Ei Arakawa, apprezzati da oltre 400.000 persone.

Sulla base di questo incredibile successo, UNIQLO ha esteso il proprio sostegno al programma per altri 5 anni, dal 2024 al 2029

Quest’anno è l’artista Oscar Murillo ha invitare i visitatori di tutte le età a lasciare il segno su un vasto dipinto stratificato nella Turbine Hall, creando un’opera collaborativa di proporzioni epiche. L’installazione si ispira alle Ninfee di Claude Monet raffiguranti il ​​suo giardino a Giverny, in Francia, mentre si basa sulla serie di opere Surge di Murillo, che presentano tratti gestuali in pittura ad olio che scorrono sulla tela come acqua. I visitatori entreranno in una struttura curva incorniciata da imponenti pareti di tela che sono state popolate con centinaia di messaggi e disegni disegnati a mano dai visitatori internazionali della Tate Modern. Il pubblico è invitato a sovrapporre pennellate ondulate sulle tele, con i loro gesti che confluiscono per creare Il giardino allagato, dipingendo in tonalità di blu profondo, gialli brillanti e rosa. Questi dipinti collaborativi in ​​continua evoluzione rimarranno poi esposti nella Turbine Hall affinché tutti possano vederli.

L’artista ha anche invitato gli artisti a inondare la Tate Modern di suoni

Mar, Rio y Cordillera, un gruppo di 12 musicisti della regione della Valle del Cauca in Colombia, presenterà spettacoli settimanali nella Turbine Hall celebrando la musica tradizionale del Pacifico colombiano. Fedeli a The Flooded Garden, questi musicisti, percussionisti e artisti occuperanno anche gli spazi verdi di tutta Londra con una serie di spettacoli improvvisati “allagati” per tutto agosto.

Un’esposizione di dipinti della serie South Tank of Murillo’s Surge della Tate Modern degli anni fornisce ispirazione ai visitatori

Influenzato dai celebri dipinti delle Ninfee di Claude Monet, realizzati mentre Monet soffriva di cataratta, Murillo traccia somiglianze tra questa perdita della vista e il modo in cui le persone possono essere “socialmente cieche”, impedendo la nostra capacità di capirci veramente l’un l’altro. Murillo chiama questa idea “cataratta sociale”, spiegando che “ci troviamo in questo tipo di esistenza accecata, la facciata della bellezza”. Dopo aver esposto per la prima volta le opere di Surge nel 2019, Murillo ha continuato a sviluppare la serie durante la pandemia globale mentre si trovava nella sua città natale in Colombia. Qui divide il suo tempo tra lo studio e il lavoro con la sua comunità, in quello che definisce un periodo di “collasso sociale”.

L’installazione site-specific Mesmerizing Beauty 2024 di Murillo inonda il centro del South Tank, con sedie da giardino in plastica bianca che reggono opere incorniciate su carta

Spesso incorporate nelle mostre e nelle performance di Murillo, queste semplici sedie evocano riunioni informali della comunità. I dipinti di Murillo sono posti su supporti di legno che ricordano i cartelli, che ricordano la protesta politica. Circondati da un’installazione a più pannelli dei dipinti Surge (social cataracts) 2019-2024 dell’artista, sospesi al soffitto, i gesti blu stratificati dell’artista scorrono ciclicamente nello spazio, simboleggiando la fluidità connettiva dell’acqua e rispecchiando le strutture partecipative curve nella Sala delle Turbine. Il 1° agosto l’artista invita un gruppo di performer ad attivare questa installazione. Usando il movimento e la parola, gli artisti rispondono ai disegni inscritti con parole come “sciopero”, “forza”, “legge”, “masse” e “protesta”.

Immagine di copertina: UNIQLO Tate Play: Oscar Murillo, The Flooded Garden, Tate Modern, 20 luglio – 26 agosto 2024 Foto di Tim Bowditch e Tom Parker, per gentile concessione dell’artista. Copyright Oscar Murillo.