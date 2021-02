Unicredit-sindacati: accordo sul premio di risultato 2020

In tutto, 770 euro in contanti oppure mille euro sotto forma di welfare aziendale: la scelta spetta al singolo lavoratore

Unicredit e i sindacati del credito hanno trovato un accordo sul premio di risultato 2020. In tutto, 770 euro in contanti oppure mille euro sotto forma di welfare aziendale: la scelta spetta al singolo lavoratore. A questa somma si aggiungono 88,70 euro di contributo aziendale a copertura della polizza per le cure dentarie.

“È indubbiamente un risultato molto importante – commenta il segretario nazionale di First Cisl, Pierpaolo Merlini – giunto al termine di una trattativa complessa e di un anno fortemente segnato dalla pandemia, che ha visto in prima fila i lavoratori del settore bancario”.

Insieme all’intesa sul premio di risultato sono stati firmati altri due accordi. Con il primo vengono aggiunti due giorni di permesso retribuito ai genitori con figli fino a 14 anni per problematiche scolastiche connesse al Covid. Il secondo riconosce invece un contributo al Fondo Pensione di Gruppo a carico dell’azienda pari al 4% sin dal primo mese di assunzione, a prescindere dal momento in cui interviene l’effettiva adesione nel corso del primo semestre di assunzione.

Secondo Rosario Mingoia, segretario responsabile di Uilca Unicredit, “pur in presenza di dati di bilancio negativi è stato valorizzato il contributo di tutti i lavoratori che in questo anno di pandemia non si sono sottratti al proprio dovere”.