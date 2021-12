UniCredit si aggiudica due premi per la comunicazione aziendale

Il gruppo guidato da Andrea Orcel vince con i progetti BEST4Digitale e U-City – Il riconoscimento viene dall’organizzazione pan europea che raggruppa i comunicatori interni europei, di cui la banca fa parte

UniCredit fa il pieno di premi ai Feiea Awards 2021. La banca milanese si aggiudica il primo posto nella categoria “Best Internal Communication Change Strategy” con BEST4Digital, progetto dedicato ai dipendenti della rete italiana di UniCredit e nella “Best Internal Communication Digital Platform con U-City”, con il primo online learning business game del Grippo a sostegno della trasformazione digitale. Con U-City, UniCredit ha vinto anche l’oro nella categoria Future Workforce all’ottava edizione dei Efma-Accenture Distribution & Marketing Innovation Awards 2021.

L’organizzazione pan europea che raggruppa i comunicatori interni europei ha premiato UniCredit per il programma BEST4Digital dedicato ai dipendenti della rete italiana dell’istituto bancario che ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale e migliorare competenze e conoscenze sui prodotti e servizi digitali della banca, anche attraverso molteplici iniziative di comunicazione, change management e formazione, tra cui il coinvolgimento di 2.800 Digital Ambassador.





Invece, U-City, lanciato a marzo 2021 e conclusosi a luglio dello stesso anno, è il primo online learning business game di UniCredit finalizzato a rafforzare le conoscenze dei servizi digitali della banca grazie alla gamification. L’obiettivo del gioco è trasformare una città immaginaria, rendendola una metropoli futuristica dove il rispetto per l’ambiente e l’adozione di nuove tecnologie rappresentano degli asset fondamentali al fine di rendere U-City più digitale e sostenibile possibile e vincere di conseguenza la partita.

Ilaria Dalla Riva, head of people & culture Italy di UniCredit, ha commento: “La trasformazione digitale rappresenta un obiettivo strategico per UniCredit. Sfruttare il potere della digitalizzazione ed applicarlo a 360 gradi nelle strategie, nei processi e nei servizi, a supporto delle nostre persone e dei nostri clienti, è per noi imprescindibile”.