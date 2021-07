Unicredit: rimborso anticipato titoli e nuova strategia sull’arte

La banca eserciterà il rimborso integrale di titoli emessi il 10 settembre del 2014 in via anticipata – Nuova strategia sull’arte: stop alla vendita delle opere del gruppo

Unicredit rimborserà in anticipo 1 miliardo di non-cumulative temporary write-down deeply subordinated fixed rate resettable notes (ISIN XS1107890847) emessi il 10 settembre del 2014. La banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato l’intenzione di esercitare l’opzione di rimborso integrale dei titoli in via anticipata in data 10 settembre 2021. Il rimborso anticipato avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti che cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato, dunque il prossimo 10 settembre.

Il rimborso anticipato non è l’unica notizia di oggi proveniente da Piazza Gae Aulenti. La banca ha infatti annunciato l’avvio di una nuova strategia volta a rilanciare e valorizzare il proprio patrimonio artistico, in particolare in Italia. Dopo aver deciso di interrompere il progetto Art4Future, attraverso il quale si sono cedute diverse opere d’arte di proprietà del gruppo, Unicredit promuoverà diverse attività affinché la sua raccolta di opere sia completamente accessibile a tutti. Tra le principali in programma: un’iniziativa digitale che permetterà al pubblico più ampio un accesso virtuale alla raccolta di opere d’arte della banca, nonché programmi educativi rivolti a ragazze e ragazzi, in collaborazione con Unicredit Foundation. Sarà inoltre curata una mostra itinerante in linea con gli obiettivi della Fondazione di supporto ai giovani e all’istruzione.

“Unicredit è un gruppo paneuropeo con un’anima italiana – ha spiegato Orcel, Ceo di Unicredit – Arte e cultura sono il fulcro della storia e del patrimonio di questo Paese, nonché elementi fondamentali da cui ripartire per costruire il nostro futuro. Per questo, UniCredit ha deciso di interrompere ogni ulteriore vendita delle proprie opere e di promuovere una serie di attività con una forte impronta innovativa a sostegno dell’arte e della cultura, vero motore di sviluppo e coesione sociale”.

Unicredit si è infine impegnata a implementare un nuovo programma di valorizzazione del proprio patrimonio artistico culturale che si svilupperà nel corso dei prossimi anni con iniziative di respiro nazionale e internazionale.