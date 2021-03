Unicredit, Mediobanca, Caltagirone e Generali: ecco tutte le novità

Orcel e Padoan (ma anche Andreotti, il figlio dell’ex premier dc) nella lista del nuovo cda di Unicredit – Caltagirone entra in Mediobanca e rafforza l’asse con Del Vecchio con l’occhio a Generali – Ecco cos’è successo e che cosa può succedere in futuro

Sono undici i candidati presentati dal cda uscente di Unicredit per il nuovo board della banca di Piazza Gae Aulenti che sarà eletto dall’assemblea di primavera e al quale concorreranno anche le liste di minoranza.

Nella lista principale spiccano ovviamente i nomi del presidente ed ex ministro Pier Carlo Padoan e del futuro Ceo, Andrea Orcel che sia appresta a prendere il timone della seconda banca italiana con l’obiettivo di rilanciarla e di accorciare il gap che attualmente la divide da Intesa Sanpaolo soprattutto dopo la fusione con Ubi Banca.

Nella lista per il nuovo cda di Unicredit ci sono nomi nuovi (tra cui ovviamente quello di Orcel), conferme (tra cui quella di Padoan e del vicepresidente uscente Lamberto Andreotti, figlio dell’ex premier dc Giulio e manager di lungo corso dell’industria farmaceutica americana) e diverse donne.

Ma l’attesa lista per il nuovo Cda di Unicredit non è stato l’unico fatto che ieri ha movimentato la scena della finanza italiana. L’altro riguarda Mediobanca, che da quando Leonardo Del Vecchio è diventato il primo azionista in vista di salire fino al 20% del capitale, vive in una specie di limbo in attesa di capire dove il patron di Luxottica voglia condurla ma con l’occhio costantemente rivolto alle Generali dove Del Vecchio è anche lì tra i principali soci insieme a Caltagirone e ai Benetton. E proprio ieri Francesco Gaetano Caltagirone, l’imprenditore romano delle costruzioni che è anche il proprietario di una catena di giornali tra cui Il Messaggero di Roma, ha agitato le acque acquistando l’1,014% dell’istituto di Piazzetta Cuccia per circa 80 milioni di euro.

L’operazione di ieri cementa l’asse Caltagirone-Del Vecchio non solo in Mediobanca ma soprattutto in Generali, dove Caltagirone è il secondo azionista con il 5,65% dietro a Piazzetta Cuccia (13%) e davanti a Del Vecchio (4,84%) con l’obiettivo evidente di indirizzare la strategia del Leone, sia orientando il vertice che dovrà essere rinnovato l’anno prossimo sia creando le premesse per un rafforzamento dei soci italiani nella compagnia assicurativa che in futuro potrebbe anche portare a una laison molto più stretta e forse a un matrimonio tra Mediobanca e Generali