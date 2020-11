Unicredit lancia l’Italy Tech Day per l’innovazione

Hanno partecipato all’iniziativa sei aziende italiane che hanno puntato tutto su digitale e tecnologia

È stato grazie al lavoro di piccole startup e scale-up, veri motori dell’innovazione, che in questi mesi di pandemia abbiamo potuto lavorare in smart working e acquistare ciò di cui avevamo bisogno su internet, affidandoci all’e-commerce.

Ed è proprio per favorire lo sviluppo dell’innovazione che Unicredit, in collaborazione con lo studio legale Orrick, ha organizzato l’”Italy Tech Day – Disruptive Lifestyle”, un evento che riunisce alcune delle principali scale-up italiane rappresentative del settore Lifestyle, società che hanno già fatto il primo salto dimensionale e hanno un business strutturato e con potenzialità di ulteriore sviluppo, per un momento di presentazione e confronto con una platea di investitori internazionali.

Sono sei in totale le aziende che hanno partecipato all’iniziativa e i cui fondatori sono stati intervistati da da “opinion leaders e investitori” internazionali riconosciuti nel mondo dell’innovazione quali Simon Beckerman, Frederic Court, Riccardo Pozzoli, Ash Puri, Reshma Sohoni e Jeremy Uzan.

BOOM: piattaforma collaborativa on-demand che mette in contatto professionisti dell’immagine fotografica con i propri clienti.

BUDDYFIT: prima palestra digitale in Italia. Si tratta di un’app disponibile per Android ed iIS creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer, tramite workout personalizzati o allenamenti in diretta.

EVERLI che consente al cliente di scegliere il supermercato di fiducia, ordinare la spesa online e affidarsi a un personal shopper che la consegnerà all’indirizzo desiderato entro un’ora o nella fascia oraria richiesta

FREEDA: gruppo che comprende Freeda – media brand per le giovani generazioni di donne – Superfluid – marchio di prodotti per la cura della persona attivo in Europa – e Goovi – che crea prodotti naturali per le donne.

SHOPFULLY: leader nel Drive-to-Store grazie allo sviluppo di soluzioni in grado di connettere i consumatori con i rivenditori fisici tramite tecnologie e strategie digitali.

VELASCA: brand globale di scarpe e accessori di alta qualità, totalmente Made in Italy, con un modello di vendita Direct to Consumer.

Prima della presentazione delle aziende c’è stata una tavola rotonda intitolata ‘Europa Tech: un mosaico in evoluzione per opportunità e investimenti’ che ha visto la partecipazione di Gilad Engel (Partner di Target Global), Stefania Godoli (Responsabile Joint Venture CIB-CCB Italy di UniCredit), Luca Colciago (General Partner Kreos Capital) e Vanessa Pinter (Digital+).

Dichiara Olivier Khayat, Co-Ceo commercial banking western Europe di Unicredit: “Oggi investire in innovazione non è un’alternativa, è la priorità. Il periodo che stiamo vivendo è complesso e la ripresa dell’intero sistema è indubbiamente legata alla capacità di trasformare i modelli di business per essere più flessibili e rispondere a tutti i cambiamenti, coniugando le nuove possibilità offerte dal digitale ai tratti distintivi del Made in Italy. Questo è vitale per soddisfare i bisogni dei clienti ed essere competitivi in questo scenario in evoluzione senza precedenti.”