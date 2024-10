Unicredit: aspettando Commerzbank, Orcel punta sulla Grecia

In attesa di conoscere il responso della vigilanza Bce su Commerzbank e l’evoluzione dell’operazione, Unicredit suggella l’alleanza con Alpha Bank in Grecia e presenta nuove soluzioni

Dalla Germania alla Grecia. In attesa di conoscere l’evoluzione dell’operazione Commerzbank, Unicredit si concentra sulla strategia di internazionalizzazione e suggella l’alleanza con Alpha Bank, l’istituto greco con cui nell’ottobre del 2023 Piazza Gae Aulenti ha firmato una partnership strategica e di cui detiene una quota del 9%.

Il numero uno di Unicredit Andrea Orcel e il Ceo di Alpha Bank Vassilios Psaltis hanno infatti svelato nuove soluzioni per aziende e privati. In particolare, la gamma di soluzioni di investimento “onemarkets Fund” sviluppata da Unicredit è ora disponibile esclusivamente nel mercato greco tramite Alpha Bank.

Per l’occasione, i due banchieri hanno sottolineato l’impatto “trasformativo” della partnership strategica, evidenziando come la collaborazione rappresenti “una nuova era per i clienti”, aziende e Pmi su tutti, e hanno espresso soddisfazione per i “rapidi progressi” dell’intesa, osservando che in meno di un anno dalla sua istituzione sono già stati ottenuti “risultati significativi”.

Nei dettagli, Orcel e Psaltis hanno confermato che l’unione delle forze in Romania sta procedendo secondo i tempi previsti per istituire la terza banca più grande del paese. Inoltre, hanno evidenziato il forte interesse dei clienti di Alpha Bank nel fondo comune onemarkets, che ha attirato 100 milioni di euro in capitale in soli tre mesi dal suo periodo di pre-lancio.

I Ceo dei due gruppi hanno infine illustrato i prossimi passi nel loro accordo di partnership, attraverso incontri tenuti con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Kostis Hatzidakis, nonché con il Governatore della Banca di Grecia Yannis Stournaras.

Orcel: “Partnership oltre le attese, stupirà molti”

“Quello che abbiamo ottenuto in Grecia nella partnership con Alpha Bank ha superato le nostre aspettative e sono entusiasta di questi risultati”, ha detto Orcel in trasferta ad Atene, commentando l’andamento dell’alleanza con Alpha.

“In meno di un anno abbiamo ottenuto tre volte di più di quanto avevamo previsto in base ai nostri piani ottimistici iniziali – ha aggiunto il top manager -. I nostri team stanno collaborando in modo efficace, il contesto è positivo e mi aspettato che il potenziale combinato di quello che le due banche possono fare stupirà molti nel settore”.

Orcel mette così in vetrina i successi in Grecia mentre è in corso il tentativo di avvicinamento della tedesca Commerzbank, di cui Unicredit ha il 9% e una quota potenziale complessiva del 21%. L’istituto è in attesa dell’autorizzazione della Bce per salire oltre il 10% e fino al 29,9%.