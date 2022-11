UniCredit Allianz Assicurazioni presenta l’opzione Lithium per le auto elettriche

La copertura Guida Protetta Auto, oltre alle tradizionali protezioni tipiche di una polizza auto, è pensata per offrire l’opzione Lithium di Allianz che copre tutti i rischi tipici delle auto elettriche e plug-in hybrid

Unicredit e UniCredit Allianz Assicurazioni, compagnia partecipata al 50% da Unicredit e Allianz, hanno presentato l’opzione Lithium di Allianz (nella copertura Guida Protetta Auto), una particolare assicurazione che offre garanzie e servizi specifici e su misura per le auto elettriche o plug-in hybrid. La copertura Guida Protetta Auto, oltre alle tradizionali protezioni tipiche di una polizza auto, attraverso l’opzione Lithium copre tutti i rischi tipici delle auto elettriche e plug-in hybrid. Il prodotto è in esclusiva per i clienti UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni,

Nata per rispondere alle esigenze ecosostenibili

Allianz Lithium è stata studiata per rispondere alle esigenze dei clienti e al mercato delle nuove tecnologie ecosostenibili. Le auto elettriche hanno una tecnologia specifica, si guidano differentemente e hanno procedure nuove di riparazione. La batteria di trazione, inoltre, presenta costi molto alti che possono raggiungere fino al 50% del costo dell’auto.



“L’inclusione nell’offerta ai nostri Clienti di una soluzione innovativa come Allianz Lithium è un risultato tangibile della partnership annunciata da UniCredit e Allianz lo scorso gennaio che offre servizi e risposte di valore ai nuovi bisogni connessi al processo di transizione energetica che è uno dei pilastri del PNRR. La sostenibilità, e in generale i criteri ESG, sono integrati nel nostro modello di business, e come UniCredit desideriamo dare l’esempio e accompagnare i nostri clienti nei processi di cambiamento sociale e di transizione verde” ha dichiarato Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit.

Mercato auto elettrica in costante crescita

Il mercato delle auto elettriche e ibride è in costante crescita. Secondo l’Istat, alla fine del 2021, il totale delle auto elettriche e ibride (con tutti i gradi di elettrificazione) era di circa 1.150.000 unità in Italia, pari al 2,9% del parco circolante. Rispetto al 2020 il numero è raddoppiato con un aumento del 92,9% anno su anno.

Entro il 2030, l’Italia ha due obiettivi da raggiungere: 6 milioni di veicoli in circolazione e una quota di mercato al 25% per le auto full electric e ibride plug-in.