UniCredit a sostegno del terzo settore con 200 mila euro

Il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel mette a disposizione 200 mila euro per le organizzazioni del Terzo Settore aderenti al portale ilMioDono

Al via la tredicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200mila aiuti concreti – La causa in cui credi, il nostro aiuto per sostenerla”, l’iniziativa di UniCredit dedicata alle organizzazioni del terzo settore. A disposizione 200 mila euro del fondo Carta Etica destinato a iniziative di solidarietà sul territorio. Il fondo si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con carta di credito “Etica”, disponibile nella versione UniCreditCard Flexia Classic E, Visa Infinite e UniCredit Business Aziendale, senza costi aggiuntivi per il titolare.

Sono circa 1.500 le onlus che anche quest’anno partecipano all’iniziativa, ognuna delle quali è presente sul sito del ilMioDono, la piazza virtuale realizzata dall’istituto milanese per facilitare l’incontro tra le organizzazioni non profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore contribuendo con una donazione.





Clienti e non di UniCredit potranno accedere dal 15 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, al sito del ilMioDono, anche da tablet e smartphone, selezionare l’organizzazione preferita e votarla attraverso un account e-mail o Twitter e partecipare così alla gara di solidarietà. Ogni voto vale 1 punto, aggiungendo però al voto una donazione di almeno 10 euro, con una delle modalità previste, PagOnline o MyBank, la preferenza accordata varrà 6 punti.

Con l’importo di quest’anno, sommato agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi spontaneamente erogati anche da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni (solo nella scorsa edizione sono stati raccolti oltre 185 mila euro) si arriva a un totale di quasi 3,5 milioni euro dal 2010. I numeri dell’iniziativa sono in costante crescita con 231 organizzazioni premiate nel 2021 rispetto alle 162 del 2020 e un 48% in più di donazioni nel 2020 rispetto all’anno precedente.