Unicredit: 15 milioni a favore di Cisalfa per supportare la sua filiera di distribuzione

UniCredit Factoring ha emesso i fondi a favore del Gruppo per finanziare il capitale circolante dei fornitori dell’azienda, anticipando i crediti commerciali

UniCredit Factoring, la società del Gruppo UniCredit specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di factoring, ha concluso un accordo con il Gruppo Cisalfa Sport volto a sostenere le imprese all’interno della sua filiera distributiva di articoli sportivi.

L’operazione prevede lo stanziamento di un plafond di 15 milioni di euro a beneficio di selezionati fornitori del Gruppo con l’obiettivo ultimo di generare un circolo virtuoso di liquidità.



Il Gruppo Cisalfa Sport, che controlla Cisalfa Sport S.p.A. e Intersport Italia S.p.A, è un retailer con oltre 150 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo conta oltre 3.500 dipendenti.

I dettagli dell’accordo

L’operazione prevede di finanziare il capitale circolante delle aziende fornitrici attraverso l’anticipo dei crediti commerciali vantati nei confronti del Gruppo Cisalfa Sport.

Sono tre gli strumenti messi a disposizione: il Reverse Factoring e la piattaforma unica che integra il Confirming con il Dynamic Discounting, soluzione fornita da FinDynamic, azienda Fintech partecipata da UniCredit.

Il Reverse Factoring permette al buyer di efficientare e razionalizzare la gestione del proprio ciclo passivo e ai suoi grandi fornitori di migliorare la gestione del circolante.

Il Confirming, tramite la piattaforma digitale, consente all’azienda capofiliera di caricare le fatture dei suoi fornitori e pagarle alle scadenze previste, dando ai fornitori la possibilità di visualizzare in tempo reale le fatture riconosciute ed eventualmente di cederle a UniCredit Factoring chiedendone il pagamento anticipato.

Il Dynamic Discounting, offre ai medio e piccoli fornitori il pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo richiesto.



La piattaforma di FinDynamic garantisce l‘utilizzo di tutti questi strumenti finanziari snellendo e velocizzando le attività a supporto della filiera del Gruppo Cisalfa Sport.



Cisalfa si avvale, così, di un processo digitale innovativo e totalmente dematerializzato, che ridefinisce la sua intera filiera e crea un circolo virtuoso in ottica di sviluppo del business vantaggioso e duraturo per tutte le parti coinvolte.



“Questo accordo amplia e rafforza la partnership tra UniCredit e il Gruppo Cisalfa Sport. Il ricorso a soluzioni di Supply Chain Finance tecnologiche e digitali consente di liberare capitale e risorse per le imprese, stabilizzando i cicli di fornitura e di pagamento, e rappresenta un segnale tangibile dell’attenzione di UniCredit e Cisalfa per tutte le aziende facenti parte della filiera” ha dichiarato Simone Del Guerra, CEO di UniCredit Factoring.