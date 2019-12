Unicredit: 12 milioni di finanziamento a impatto sociale a Geras 2

Le risorse serviranno per acquistare una residenza per anziani a Bra e per ristrutturare una residenza universitaria per gli studenti degli atenei torinesi

Unicredit e il Fondo Geras 2 hanno stipulato un finanziamento a impatto sociale da 12 milioni di euro.

Geras 2 è un fondo d’investimento immobiliare gestito da Ream, Sgr controllata a sua volta da fondazioni bancarie piemontesi. È stato creato con lo scopo di investire in un portafoglio diversificato a destinazione sanitaria, socio assistenziale e turistico ricettiva con rendimenti di lungo periodo non correlati all’andamento dei cicli economici e quindi di interesse per investitori istituzionali e previdenziali.

L’accordo consente l’acquisizione della Residenza per Anziani “i Glicini” a Bra (CN), data in gestione alla cooperativa sociale Socialcoop, da 92 posti letto, e di un immobile in via Belfiore a Torino su cui verrà realizzato un progetto di ristrutturazione per la realizzazione di una residenza universitaria per gli studenti degli atenei torinesi, da 350 posti letto, che verrà gestita dalla società Campus X. Il prestito ad impatto sociale consentirà di generare risorse finanziarie grazie alle quali la Cooperativa Socialcoop potrà erogare fino a 2.600 ore di prestazioni socio sanitarie domiciliari a più di 30 anziani del territorio in situazione di disagio economico, mentre Campus X permetterà a circa 15 studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate di accedere a tariffe considerevolmente ridotte allo Student Housing.



“Il supporto a questa importante operazione immobiliare – spiega Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – conferma l’attenzione e l’interesse del nostro Gruppo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio in modo responsabile, puntando all’inclusione di categorie svantaggiate, e l’importanza delle sinergie capaci di accompagnare realtà imprenditoriali esemplari, in grado di attivare percorsi di crescita sostenibili”.