Unicoop Tirreno lancia bond da 150 milioni riservato ai soci

Le obbligazioni hanno un valore da 500 euro ciascuna e sarà possibile sottoscriverle fino al 29 giugno. La durata è due anni, i tassi tra lo 0,8% e l’1% a seconda del prodotto.

Unicoop Tirreno Società Cooperativa ( Coop Italia, presente su tutta la fascia tirrenica) lancia un’emissione di obbligazioni riservata ai propri soci (qui il prospetto sul sito) del valore nominale di 500 euro ciascuna, per un valore complessivo massimo di 150 milioni di euro (sono massimo 300.000 obbligazioni). Questo bond sarà diviso in due modalità: il prestito obbligazionario “semplice” di massimi 100 milioni di euro, e il prestito pbbligazionario “Plus” di massimi 50 milioni di euro. Entrambi i prestiti hanno durata di 2 anni dalla data di prima emissione delle obbligazioni, fatta salva la facoltà dei sottoscrittori di chiederne il rimborso anticipato. Il tasso annuo lordo delle obbligazioni è pari a 0,80% per il prestito “semplice” e a 1,00% per il prestito “Plus”. I pagamenti degli interessi, comunica la società cooperativa, saranno effettuati il 30 dicembre e il 30 giugno di ogni anno. La prima data di pagamento degli interessi è prevista per il 30 dicembre 2021.

Le obbligazioni vengono emessi direttamente da Unicoop nei confronti dei soci prestatori, senza intermediari, a partire dal 29 marzo 2021 fino al 29 giugno 2021. In caso di mancata sottoscrizione dell’importo massimo di ciascun prestito obbligazionario, ci sarà un secondo periodo di sottoscrizione a partire dal 5 luglio 2021 e fino al 5 ottobre 2021. Qualora le obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 5 ottobre 2021, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta per entrambi o per uno solo dei prestiti obbligazionari, tenendo altresì conto delle eventuali obbligazioni annullate per effetto dell’esercizio del diritto di recesso da parte dell’investitore.

Infine l’offerta di bond, specifica ancora Unicoop, non è né sarà rivolta, né promossa né comunicata, né registrata direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli altri paesi nel quale l’offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.