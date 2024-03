Ultrà laziali e romanisti, il derby delle idiozie razziste e fasciste non finisce mai: una vergogna per la Capitale

Saluti romani e inni al Duce degli ultrà laziali a Monaco di Baviera nella birreria di Hitler e canzoni dei tifosi romani contro gli ebrei di ritorno da Monza. E’ ora di dire basta e di bandirli per sempre dagli stadi

Nella trasferta di Monaco di Baviera di Champions la Lazio non sarà ricordata per la sconfitta sul campo ma per quella, davvero indecorosa, dei suoi tifosi fuori dallo stadio: cori inneggianti al Duce nella birreria di Hitler con tanto di saluti fascisti di fronte ai clienti sbigottiti. Una cosa che non si può vedere e speriamo che stavolta le sanzioni contro gli ultrà siano pesanti, pesantissime. Ma anche per quelli della Roma che nel derby delle idiozie che si ispirano al razzismo e al fascismo non sono secondi agli ultrà della Lazio. Di ritorno da Monza, dove la Roma ha giocato sabato in campionato, sui treni dei tifosi giallorossi sono echeggiate canzoni contro gli ebrei. E’ una cosa che disonora Roma, che non merita simili affronti e che deve indurre le autorità a usare il pugno di ferro: una volta riconosciuti, gli ultrà che hanno inneggiato al Duce e contro gli ebrei vanno espulsi per sempre dagli stadi di calcio.